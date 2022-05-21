Военные РФ уничтожили крупную партию оружия из США и Европы

21 мая 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Оружие доставлялось в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие ракетными ударами уничтожили большую партию иностранного вооружения, доставленного ВСУ. Об этом сообщается на брифинге Минобороны. «Ракетами „Калибр“ уничтожена крупная партия вооружения и техники из США и Европы. Она была доставлена для группировки украинских войск на Донбассе, в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области», — приводятся детали события. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ДНР и ЛНР никогда не будут признаны Киевом. Спецоперация на территории Украины проходит 24 февраля. По словам российского лидера, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбасса об обстрелов ВСУ и нацбатов, а также — поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ и нацбатов.

Российские военнослужащие ракетными ударами уничтожили большую партию иностранного вооружения, доставленного ВСУ. Об этом сообщается на брифинге Минобороны. «Ракетами „Калибр“ уничтожена крупная партия вооружения и техники из США и Европы. Она была доставлена для группировки украинских войск на Донбассе, в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области», — приводятся детали события. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ДНР и ЛНР никогда не будут признаны Киевом. Спецоперация на территории Украины проходит 24 февраля. По словам российского лидера, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбасса об обстрелов ВСУ и нацбатов, а также — поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ и нацбатов.