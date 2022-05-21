Военные РФ уничтожили крупную партию оружия из США и Европы

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Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
Оружие доставлялось в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие ракетными ударами уничтожили большую партию иностранного вооружения, доставленного ВСУ. Об этом сообщается на брифинге Минобороны.

«Ракетами „Калибр“ уничтожена крупная партия вооружения и техники из США и Европы. Она была доставлена для группировки украинских войск на Донбассе, в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области», — приводятся детали события.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ДНР и ЛНР никогда не будут признаны Киевом.

Спецоперация на территории Украины проходит 24 февраля. По словам российского лидера, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбасса об обстрелов ВСУ и нацбатов, а также — поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ и нацбатов.

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Российские военнослужащие ракетными ударами уничтожили большую партию иностранного вооружения, доставленного ВСУ. Об этом сообщается на брифинге Минобороны. «Ракетами „Калибр“ уничтожена крупная партия вооружения и техники из США и Европы. Она была доставлена для группировки украинских войск на Донбассе, в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области», — приводятся детали события. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ДНР и ЛНР никогда не будут признаны Киевом. Спецоперация на территории Украины проходит 24 февраля. По словам российского лидера, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбасса об обстрелов ВСУ и нацбатов, а также — поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ и нацбатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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