Премьер Венгрии сравнил санкции против РФ с атомной бомбой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан объяснил, почему блокирует санкции против нефти РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой. По его словам, они приведут к голоду и массовой миграции. Он выступал в субботу на совместной конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем на сельскохозяйственной выставке в Нови-Саде.

«Не должны приниматься необдуманные санкции, потому что санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе. Это может привести к тому, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе», — заявил Орбан на совместной конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем. Трансляция встречи опубликована на сербском информационном сайте «Новости».

Орбан заявил, что Венгрию ждет тяжелая зима. Он посетовал, что стране тяжело быть членом Евросоюза, и назвал санкции против России неразумными и неприемлемыми.

Евросоюз готовит коллективное эмбарго на экспорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против РФ. Однако Венгрия не поддержала нефтяное эмбарго. В результате принятие шестого пакета рестрикций приостановилось на неопределенный срок.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой. По его словам, они приведут к голоду и массовой миграции. Он выступал в субботу на совместной конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем на сельскохозяйственной выставке в Нови-Саде. «Не должны приниматься необдуманные санкции, потому что санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе. Это может привести к тому, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе», — заявил Орбан на совместной конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем. Трансляция встречи опубликована на сербском информационном сайте «Новости». Орбан заявил, что Венгрию ждет тяжелая зима. Он посетовал, что стране тяжело быть членом Евросоюза, и назвал санкции против России неразумными и неприемлемыми. Евросоюз готовит коллективное эмбарго на экспорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против РФ. Однако Венгрия не поддержала нефтяное эмбарго. В результате принятие шестого пакета рестрикций приостановилось на неопределенный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...