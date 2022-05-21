Премьер Венгрии сравнил санкции против РФ с атомной бомбой

21 мая 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан объяснил, почему блокирует санкции против нефти РФ Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой. По его словам, они приведут к голоду и массовой миграции. Он выступал в субботу на совместной конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем на сельскохозяйственной выставке в Нови-Саде. «Не должны приниматься необдуманные санкции, потому что санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе. Это может привести к тому, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе», — заявил Орбан на совместной конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем. Трансляция встречи опубликована на сербском информационном сайте «Новости». Орбан заявил, что Венгрию ждет тяжелая зима. Он посетовал, что стране тяжело быть членом Евросоюза, и назвал санкции против России неразумными и неприемлемыми. Евросоюз готовит коллективное эмбарго на экспорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против РФ. Однако Венгрия не поддержала нефтяное эмбарго. В результате принятие шестого пакета рестрикций приостановилось на неопределенный срок.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой. По его словам, они приведут к голоду и массовой миграции. Он выступал в субботу на совместной конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем на сельскохозяйственной выставке в Нови-Саде. «Не должны приниматься необдуманные санкции, потому что санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе. Это может привести к тому, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе», — заявил Орбан на совместной конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем. Трансляция встречи опубликована на сербском информационном сайте «Новости». Орбан заявил, что Венгрию ждет тяжелая зима. Он посетовал, что стране тяжело быть членом Евросоюза, и назвал санкции против России неразумными и неприемлемыми. Евросоюз готовит коллективное эмбарго на экспорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против РФ. Однако Венгрия не поддержала нефтяное эмбарго. В результате принятие шестого пакета рестрикций приостановилось на неопределенный срок.