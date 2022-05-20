20 мая 2022

В Магнитогорске штормовой ветер обрушил дерево на машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Немецкий квартал. Челябинск, двор, старые дома, старые деревья
Соседи пострадавшей автовладелицы утверждают, что старые деревья должны были спилить (фото из архива) Фото:

В Ленинском районе Магнитогорска Челябинской области упавшее дерево придавило припаркованный автомобиль «Киа Рио». Об этом владелица машины Наталья Янбахтова рассказала URA.RU.

«Соседи, которые вызвали полицию ночью, сказали, что у них есть постановление о сносе этих деревьев. И что можно вместе подавать в администрацию на компенсацию», — уточнила Янбахтова.

Владелица автомобиля рассказала, что упавшее дерево повредило крышу и зеркало в машине. Другие автомобили, стоявшие на парковке, не задело.

«У меня ОСАГО, только поэтому это не страховой случай. Ездила в полицию, подала заявление. И дорожные службы убирали дерево — тоже заявка зафиксирована», — добавила Янбахтова.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о непогоде. В Челябинской области ожидаются штормовые ветры скоростью до 20 метров в секунду, а также мокрый снег и гололед.

В таком виде обнаружила свой автомобиль хозяйка на парковке утром.
У машины вмятина на крыше и свернуто зеркало
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В Ленинском районе Магнитогорска Челябинской области упавшее дерево придавило припаркованный автомобиль «Киа Рио». Об этом владелица машины Наталья Янбахтова рассказала URA.RU. «Соседи, которые вызвали полицию ночью, сказали, что у них есть постановление о сносе этих деревьев. И что можно вместе подавать в администрацию на компенсацию», — уточнила Янбахтова. Владелица автомобиля рассказала, что упавшее дерево повредило крышу и зеркало в машине. Другие автомобили, стоявшие на парковке, не задело. «У меня ОСАГО, только поэтому это не страховой случай. Ездила в полицию, подала заявление. И дорожные службы убирали дерево — тоже заявка зафиксирована», — добавила Янбахтова. Ранее синоптики предупреждали жителей региона о непогоде. В Челябинской области ожидаются штормовые ветры скоростью до 20 метров в секунду, а также мокрый снег и гололед.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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