Соседи пострадавшей автовладелицы утверждают, что старые деревья должны были спилить (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе Магнитогорска Челябинской области упавшее дерево придавило припаркованный автомобиль «Киа Рио». Об этом владелица машины Наталья Янбахтова рассказала URA.RU.

«Соседи, которые вызвали полицию ночью, сказали, что у них есть постановление о сносе этих деревьев. И что можно вместе подавать в администрацию на компенсацию», — уточнила Янбахтова.

Владелица автомобиля рассказала, что упавшее дерево повредило крышу и зеркало в машине. Другие автомобили, стоявшие на парковке, не задело.

«У меня ОСАГО, только поэтому это не страховой случай. Ездила в полицию, подала заявление. И дорожные службы убирали дерево — тоже заявка зафиксирована», — добавила Янбахтова.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о непогоде. В Челябинской области ожидаются штормовые ветры скоростью до 20 метров в секунду, а также мокрый снег и гололед.

В таком виде обнаружила свой автомобиль хозяйка на парковке утром. Фото сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.