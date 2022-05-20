20 мая 2022

На Челябинскую область надвигается снежный циклон

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, погода, мерседес, автомобиль, снегопад, климат, автотранспорт
Челябинцев предупредили о сильном снеге и гололеде Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о надвигающемся циклоне, который к 22 мая принесет обильные осадки в виде мокрого снега. Они могут привести к обрыву проводов и гололеду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского метеоцентра.

«22 мая местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега на провода, гололедные явления. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду», — сообщили метеорологи.

Ранее синоптики предупреждали об арктических воздушных массах, которые принесут в регион существенное похолодание. Кроме того, в конце мая жителей региона ожидают обильные осадки.

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Жителей Челябинской области предупредили о надвигающемся циклоне, который к 22 мая принесет обильные осадки в виде мокрого снега. Они могут привести к обрыву проводов и гололеду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского метеоцентра. «22 мая местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега на провода, гололедные явления. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду», — сообщили метеорологи. Ранее синоптики предупреждали об арктических воздушных массах, которые принесут в регион существенное похолодание. Кроме того, в конце мая жителей региона ожидают обильные осадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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