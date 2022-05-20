На Челябинскую область надвигается снежный циклон

Челябинцев предупредили о сильном снеге и гололеде
Жителей Челябинской области предупредили о надвигающемся циклоне, который к 22 мая принесет обильные осадки в виде мокрого снега. Они могут привести к обрыву проводов и гололеду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского метеоцентра.
«22 мая местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега на провода, гололедные явления. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду», — сообщили метеорологи.
Ранее синоптики предупреждали об арктических воздушных массах, которые принесут в регион существенное похолодание. Кроме того, в конце мая жителей региона ожидают обильные осадки.
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