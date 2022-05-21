Канделаки раскрыла изменения в «Газпром-медиа» из-за спецоперации. «Не испытываем иллюзий»

21 мая 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Тина Канделаки прилетела в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в «Битве ораторов» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Замглавы «Газпром-медиа» Тина Канделаки заявила, что жизнь ее подчиненных стала лучше после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом медиаменеджер заявила на «Битве ораторов» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «В жизни моих сотрудников ничего не изменилось, только к лучшему. Как работали, так и работают. Работать стали больше. Да, понятно, что мы избавляемся от тех жирков, от которых в любой другой ситуации и так нужно было бы избавиться», — рассказала Канделаки. Телеведущая подчеркнула, что в свете последних событий в компании не будут испытывать никаких иллюзий. «Теперь мы не будем испытывать иллюзий, что нас ждут в Netflix, что мы часть глобальной международной культуры, что нас где-то ждут с распростертыми объятиями», — подчеркнула медиаменеджер.

Замглавы «Газпром-медиа» Тина Канделаки заявила, что жизнь ее подчиненных стала лучше после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом медиаменеджер заявила на «Битве ораторов» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «В жизни моих сотрудников ничего не изменилось, только к лучшему. Как работали, так и работают. Работать стали больше. Да, понятно, что мы избавляемся от тех жирков, от которых в любой другой ситуации и так нужно было бы избавиться», — рассказала Канделаки. Телеведущая подчеркнула, что в свете последних событий в компании не будут испытывать никаких иллюзий. «Теперь мы не будем испытывать иллюзий, что нас ждут в Netflix, что мы часть глобальной международной культуры, что нас где-то ждут с распростертыми объятиями», — подчеркнула медиаменеджер.