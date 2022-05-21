Замглавы «Газпром-медиа» Тина Канделаки заявила, что жизнь ее подчиненных стала лучше после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом медиаменеджер заявила на «Битве ораторов» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«В жизни моих сотрудников ничего не изменилось, только к лучшему. Как работали, так и работают. Работать стали больше. Да, понятно, что мы избавляемся от тех жирков, от которых в любой другой ситуации и так нужно было бы избавиться», — рассказала Канделаки.
Телеведущая подчеркнула, что в свете последних событий в компании не будут испытывать никаких иллюзий. «Теперь мы не будем испытывать иллюзий, что нас ждут в Netflix, что мы часть глобальной международной культуры, что нас где-то ждут с распростертыми объятиями», — подчеркнула медиаменеджер.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Замглавы «Газпром-медиа» Тина Канделаки заявила, что жизнь ее подчиненных стала лучше после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом медиаменеджер заявила на «Битве ораторов» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «В жизни моих сотрудников ничего не изменилось, только к лучшему. Как работали, так и работают. Работать стали больше. Да, понятно, что мы избавляемся от тех жирков, от которых в любой другой ситуации и так нужно было бы избавиться», — рассказала Канделаки. Телеведущая подчеркнула, что в свете последних событий в компании не будут испытывать никаких иллюзий. «Теперь мы не будем испытывать иллюзий, что нас ждут в Netflix, что мы часть глобальной международной культуры, что нас где-то ждут с распростертыми объятиями», — подчеркнула медиаменеджер.