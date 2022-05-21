Лор Зайцев: сухой воздух грозит сильными носовыми кровотечениями

22 мая 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Человек с профузным носовым кровотечением не сможет его остановить Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сухой воздух может привести к атрофии слизистой и обильному кровотечению из носа, которое невозможно остановить самостоятельно. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Пересушенный воздух иссушает слизистую полости носа и носоглотку достаточно сильно. Это может привести к субатрофическому риниту и субатрофическому фарингиту, а потом и к атрофии слизистой, когда она максимально иссушена. Пациент в этом случае будет испытывать ощущения жжения в носу. Нос буквально будет гореть. Носовое дыхание станет крайне некомфортным. Потом нос начнет кровить, из-за сухости слизистая не выдерживает такого состояния. Потом кровотечения могут стать сильными, профузными, когда пациент не может самостоятельно с этим справиться. Придется вызывать скорую помощь», — сказал Владимир Зайцев. Врач рассказал, как избежать подобного исхода. «Если воздух сухой, нужно ставить увлажнитель в квартире, в офисе, на предприятии, чтобы дышать было комфортно. Именно, поэтому полезно ездить на юг, на море, чтобы дышать увлажненным и просоленным воздухом. Так мы увлажняем свою слизистую и промываем ее, плавая в море», — объяснил отоларинголог.

Сухой воздух может привести к атрофии слизистой и обильному кровотечению из носа, которое невозможно остановить самостоятельно. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Пересушенный воздух иссушает слизистую полости носа и носоглотку достаточно сильно. Это может привести к субатрофическому риниту и субатрофическому фарингиту, а потом и к атрофии слизистой, когда она максимально иссушена. Пациент в этом случае будет испытывать ощущения жжения в носу. Нос буквально будет гореть. Носовое дыхание станет крайне некомфортным. Потом нос начнет кровить, из-за сухости слизистая не выдерживает такого состояния. Потом кровотечения могут стать сильными, профузными, когда пациент не может самостоятельно с этим справиться. Придется вызывать скорую помощь», — сказал Владимир Зайцев. Врач рассказал, как избежать подобного исхода. «Если воздух сухой, нужно ставить увлажнитель в квартире, в офисе, на предприятии, чтобы дышать было комфортно. Именно, поэтому полезно ездить на юг, на море, чтобы дышать увлажненным и просоленным воздухом. Так мы увлажняем свою слизистую и промываем ее, плавая в море», — объяснил отоларинголог.