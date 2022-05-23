Киберэксперт: информацию из мессенджеров невозможно украсть

24 мая 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Легче взломать компьютер, чем мессенджер, считает Алексей Раевский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украсть важную информацию из переписок пользователей в процессе передачи сообщений практически невозможно. Чаще всего данные утекают уже с устройств, на которых хранятся. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор компании по разработке систем для защиты от утечек информации Zecurion Алексей Раевский. «В процессе передачи перехватить информацию в мессенджерах практически невозможно, а вот получить доступ к месту хранения, девайсу или компьютеру, на котором все это находится — более реально. Это не зависит от безопасности мессенджера, а от того, как человек, которому вы отправляете информацию, относится к своей безопасности. Можно взломать, украсть, использовать методы социального инжиниринга. Вариантов много», — объяснил Алексей Раевский. По его словам, все мессенджеры с шифрованием данных, можно использовать для передачи конфиденциальной информации. «Все мессенджеры, которые заявляют шифрование данных, могут быть использованы для передачи конфиденциальной информации. Это все популярные — Whatsapp, Telegram, „Сигнал“. Они все обеспечивают защиту информации. Нужно сделать оговорку, если вы собираетесь заниматься чем-то противозаконным, вполне возможно, что спецслужбы или правоохранительные органы получат доступ к тому, чем вы обмениваетесь», — уточнил Раевский. 24 мая 1844 года была отправлена первая в мире телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором, протяженностью 64 километра. Сообщение содержало текст «Дивны дела Твои, Господи». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украсть важную информацию из переписок пользователей в процессе передачи сообщений практически невозможно. Чаще всего данные утекают уже с устройств, на которых хранятся. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор компании по разработке систем для защиты от утечек информации Zecurion Алексей Раевский. «В процессе передачи перехватить информацию в мессенджерах практически невозможно, а вот получить доступ к месту хранения, девайсу или компьютеру, на котором все это находится — более реально. Это не зависит от безопасности мессенджера, а от того, как человек, которому вы отправляете информацию, относится к своей безопасности. Можно взломать, украсть, использовать методы социального инжиниринга. Вариантов много», — объяснил Алексей Раевский. По его словам, все мессенджеры с шифрованием данных, можно использовать для передачи конфиденциальной информации. «Все мессенджеры, которые заявляют шифрование данных, могут быть использованы для передачи конфиденциальной информации. Это все популярные — Whatsapp, Telegram, „Сигнал“. Они все обеспечивают защиту информации. Нужно сделать оговорку, если вы собираетесь заниматься чем-то противозаконным, вполне возможно, что спецслужбы или правоохранительные органы получат доступ к тому, чем вы обмениваетесь», — уточнил Раевский. 24 мая 1844 года была отправлена первая в мире телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором, протяженностью 64 километра. Сообщение содержало текст «Дивны дела Твои, Господи».