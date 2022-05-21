Кадыров сообщил о наступлении войск России в районе Камышевахи

22 мая 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

Огневые точки в Камышевахе выбраны в школе и в частных секторах, сообщил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы чеченских спецподразделений после освобождения Мариуполя уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населенного пункта Камышеваха (ЛНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Бойцы чеченских спецподразделений после недавней ротации уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населенного пункта Камышеваха», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что украинские националисты «используют мирных людей в качестве живого щита». Также Кадыров сообщил, что огневые точки в Камышевахе выбраны в школе и в частных секторах, а артиллерийские установки противника находятся на обширной лесополосе за населенным пунктом, что будет учтено при сопротивлении. Однако он уверен, что поставленные задачи перед российскими военнослужащими будут выполнены «оперативно и четко». В конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о переходе под полный контроль российских войск города Мариуполь. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны.

Бойцы чеченских спецподразделений после освобождения Мариуполя уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населенного пункта Камышеваха (ЛНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Бойцы чеченских спецподразделений после недавней ротации уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населенного пункта Камышеваха», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что украинские националисты «используют мирных людей в качестве живого щита». Также Кадыров сообщил, что огневые точки в Камышевахе выбраны в школе и в частных секторах, а артиллерийские установки противника находятся на обширной лесополосе за населенным пунктом, что будет учтено при сопротивлении. Однако он уверен, что поставленные задачи перед российскими военнослужащими будут выполнены «оперативно и четко». В конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о переходе под полный контроль российских войск города Мариуполь. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны.