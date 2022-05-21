Как в Екатеринбурге впервые за два года прошла «Ночь музеев». Фоторепортаж

22 мая 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы надолго запомнят самую культурную ночь года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Ночь музеев на Урале В Екатеринбурге впервые за два года состоялась всероссийская акция «Ночь музеев». Главной темой мероприятия стала культура народов России. Акция стартовала 21 мая в 19.00, а завершилась в два часа ночи 22 мая. URA.RU показывает подборку самых любопытных событий главной культурной ночи, которые запомнились многим екатеринбуржцам. Этой ночью жители уральской столицы смогли насладиться вечеринкой от URA.RU, портала «Моменты» и «Делового дома на Архиерейской». Главный редактор URA.RU Иван Некрасов совместно с диджеями бара «Мизантроп» устроили тусовку в старинной усадьбе «ротмистра Переяславцева». Главный редактор URA.RU Иван Некрасов вместе с диджеями бара «Мизантроп» устроили тусовку в старинной усадьбе Фото: Размик Закарян © URA.RU В «доме-музее Д. Н. Мамина-Сибиряка» устроили таинственную экскурсию при свечах. Сотрудники музея рассказали екатеринбуржцам мистические и драматичные факты из жизни уральского писателя, а также показали восстановленные комнаты жителей старинного дома. За ночь музей посетило свыше 300 человек, рассказали сотрудники корреспонденту URA.RU. «Свердловская киностудия» рассказала, как снималось кино раньше и сейчас, а также почему подлинные костюмы из фильмов «Золото» и «Приваловские миллионы» хранятся на киностудии. Горожане приняли участие в мастер-классах по сценической речи, актерскому мастерству, а также попробовали себя в озвучивании мультфильмов. Свердловская киностудия рассказала, как снималось кино раньше и сейчас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фотографический музей «Дом Метенкова» устроил выставку с работами уральских фотографов. С 20.00 в здании прошла вечеринка, перед посетителями выступили DJ tviniax и DJ UTTARA BOPHA. На крыше «Музея истории Екатеринбурга» прошла театральная реконструкция «Один вечер с семьей Качек». Три актера театра «О.С.Т», несмотря на погодные условия, несколько раз отыграли выдержку из постановки на крыше здания. Посмотреть на это могли все прохожие и посетители музея. Каждые полчаса в «Музее об этом» свердловчанам рассказывали о пикантных обычаях русского народа. В шоу 18+ приняли участие фольклорные исполнители города. На входе в музей посетителям предлагали фирменный кофе. В «Музее об этом» свердловчанам рассказывали о пикантных обычаях русского народа Фото: Размик Закарян © URA.RU В «Эрмитаж-Урал» екатеринбуржцев ждали выставочные залы, а в лектории на третьем этаже прошел музыкальный спектакль театра «Верона». В коворкинге возле кофейни в самом Эрмитаже выступила диджеи от Beatовки. А в «Доме городского главы И.И. Симонова» гостям рассказали о том, как жил бывший глава Екатеринбурга, а также о том, какое будущее ждет это здание. Посетителям предлагали угощение от Scuba — рыбного фастфуда из Тихвина. Многие екатеринбуржцы не испугались дождя и посетили «Ночь музеев» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актеры театра «О.С.Т», несмотря на погодные условия, несколько раз отыграли выдержку из постановки на крыше «Музея истории Екатеринбурга» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В «доме-музее Мамина-Сибиряка» взрослым и детям устроили таинственную экскурсию при свечах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы смогли погрузиться в историю жизни известных личностей города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фотографический музей «Дом Метенкова» устроил выставку с работами уральских фотографов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчане посетили выставки, посвященные истории города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Посетители «Дома Метенкова» смогли прикоснуться к современному искусству фотографии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге впервые за два года состоялась всероссийская акция «Ночь музеев». Главной темой мероприятия стала культура народов России. Акция стартовала 21 мая в 19.00, а завершилась в два часа ночи 22 мая. URA.RU показывает подборку самых любопытных событий главной культурной ночи, которые запомнились многим екатеринбуржцам. Этой ночью жители уральской столицы смогли насладиться вечеринкой от URA.RU, портала «Моменты» и «Делового дома на Архиерейской». Главный редактор URA.RU Иван Некрасов совместно с диджеями бара «Мизантроп» устроили тусовку в старинной усадьбе «ротмистра Переяславцева». В «доме-музее Д. Н. Мамина-Сибиряка» устроили таинственную экскурсию при свечах. Сотрудники музея рассказали екатеринбуржцам мистические и драматичные факты из жизни уральского писателя, а также показали восстановленные комнаты жителей старинного дома. За ночь музей посетило свыше 300 человек, рассказали сотрудники корреспонденту URA.RU. «Свердловская киностудия» рассказала, как снималось кино раньше и сейчас, а также почему подлинные костюмы из фильмов «Золото» и «Приваловские миллионы» хранятся на киностудии. Горожане приняли участие в мастер-классах по сценической речи, актерскому мастерству, а также попробовали себя в озвучивании мультфильмов. Фотографический музей «Дом Метенкова» устроил выставку с работами уральских фотографов. С 20.00 в здании прошла вечеринка, перед посетителями выступили DJ tviniax и DJ UTTARA BOPHA. На крыше «Музея истории Екатеринбурга» прошла театральная реконструкция «Один вечер с семьей Качек». Три актера театра «О.С.Т», несмотря на погодные условия, несколько раз отыграли выдержку из постановки на крыше здания. Посмотреть на это могли все прохожие и посетители музея. Каждые полчаса в «Музее об этом» свердловчанам рассказывали о пикантных обычаях русского народа. В шоу 18+ приняли участие фольклорные исполнители города. На входе в музей посетителям предлагали фирменный кофе. В «Эрмитаж-Урал» екатеринбуржцев ждали выставочные залы, а в лектории на третьем этаже прошел музыкальный спектакль театра «Верона». В коворкинге возле кофейни в самом Эрмитаже выступила диджеи от Beatовки. А в «Доме городского главы И.И. Симонова» гостям рассказали о том, как жил бывший глава Екатеринбурга, а также о том, какое будущее ждет это здание. Посетителям предлагали угощение от Scuba — рыбного фастфуда из Тихвина.