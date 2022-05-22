The Guardian: Украина готовит наступление на Белоруссию

Украина укрепила оборону из-за риска нападения, пишет The Guardian
Украинские военные готовятся к возможному наступлению на границу с Белоруссией. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
«Украинские силы построили новую линию обороны вдоль ранее неукрепленной северной границы страны с Беларусью на фоне признаков нового нападения. The Guardian получила доступ к украинским пограничным позициям», — передает издание.
Ранее Белоруссия отправила войска на границу с Украиной, силы развернули на трех направлениях. В Минобороны Белоруссии заявили о нарастающей угрозе. Причиной стало наращивание войск США и их союзников у границ Белоруссии. Увеличилась авиационная группировка в Польше и странах Балтии.
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