The Guardian: Украина готовит наступление на Белоруссию

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
Украина укрепила оборону из-за риска нападения, пишет The Guardian Фото:

Украинские военные готовятся к возможному наступлению на границу с Белоруссией. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«Украинские силы построили новую линию обороны вдоль ранее неукрепленной северной границы страны с Беларусью на фоне признаков нового нападения. The Guardian получила доступ к украинским пограничным позициям», — передает издание.

Ранее Белоруссия отправила войска на границу с Украиной, силы развернули на трех направлениях. В Минобороны Белоруссии заявили о нарастающей угрозе. Причиной стало наращивание войск США и их союзников у границ Белоруссии. Увеличилась авиационная группировка в Польше и странах Балтии.

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Украинские военные готовятся к возможному наступлению на границу с Белоруссией. Об этом сообщила британская газета The Guardian. «Украинские силы построили новую линию обороны вдоль ранее неукрепленной северной границы страны с Беларусью на фоне признаков нового нападения. The Guardian получила доступ к украинским пограничным позициям», — передает издание. Ранее Белоруссия отправила войска на границу с Украиной, силы развернули на трех направлениях. В Минобороны Белоруссии заявили о нарастающей угрозе. Причиной стало наращивание войск США и их союзников у границ Белоруссии. Увеличилась авиационная группировка в Польше и странах Балтии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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