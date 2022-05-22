МИД Франции: Украина не попадет в ЕС раньше чем через 20 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Украина не попадет в Евросоюз в ближайшие годы, считает Клеман Бон Фото:

Украина сможет вступить в Евросоюз не раньше чем через 20 лет. Об этом в эфире Radio J заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

«Нужно быть честными. Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или два года — это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет», — сказал Бон.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Брюссель не может ускорить вступление Украины в Евросоюз, поскольку существуют другие кандидаты, которые ожидали этого долгие годы. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что Евросоюз рассмотри заявку Украины в июне 2022 года.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Украина сможет вступить в Евросоюз не раньше чем через 20 лет. Об этом в эфире Radio J заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. «Нужно быть честными. Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или два года — это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет», — сказал Бон. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Брюссель не может ускорить вступление Украины в Евросоюз, поскольку существуют другие кандидаты, которые ожидали этого долгие годы. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что Евросоюз рассмотри заявку Украины в июне 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...