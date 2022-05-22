МИД Франции: Украина не попадет в ЕС раньше чем через 20 лет

Украина не попадет в Евросоюз в ближайшие годы, считает Клеман Бон
Украина сможет вступить в Евросоюз не раньше чем через 20 лет. Об этом в эфире Radio J заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.
«Нужно быть честными. Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или два года — это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет», — сказал Бон.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Брюссель не может ускорить вступление Украины в Евросоюз, поскольку существуют другие кандидаты, которые ожидали этого долгие годы. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что Евросоюз рассмотри заявку Украины в июне 2022 года.
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