Мединский: Украина сама решила заморозить переговоры с Россией

22 мая 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Владимир Мединский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заморозить переговоры с Россией — это инициатива Украины. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский в интервью для белорусского телеканала ОНТ. «Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — сказал Мединский. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить переговорный процесс, если Украина проявит инициативу. .

Заморозить переговоры с Россией — это инициатива Украины. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский в интервью для белорусского телеканала ОНТ. «Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — сказал Мединский. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить переговорный процесс, если Украина проявит инициативу. .