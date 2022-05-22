Мединский: Украина сама решила заморозить переговоры с Россией

Заморозить переговоры с Россией — это инициатива Украины. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский в интервью для белорусского телеканала ОНТ.
«Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — сказал Мединский.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить переговорный процесс, если Украина проявит инициативу.
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Заморозить переговоры с Россией — это инициатива Украины. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский в интервью для белорусского телеканала ОНТ. «Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — сказал Мединский. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить переговорный процесс, если Украина проявит инициативу. .