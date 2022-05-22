22 мая 2022
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19 мая 2022

СМИ: В ХМАО полицейского обвиняют в избиении задержанного

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, задержание, овд
По данным BAZA, в ХМАО задержан сотрудник полиции за избиение задержанного Фото:

На полицейского из ХМАО завели уголовное дело за избиение задержанного. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Югре на полицейского возбудили дело за избиение задержанного. Задержанного доставили в больницу с множественными травмами», — говорится в сообщении telegram-канала.

Доставленный в отделение полиции, задержанный устроил скандал. В ответ, офицер полиции нанес задержанному множественные телесные повреждения. В итоге на полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Корреспондентом URA.RU отправлены запросы в следственное управление следственного комитета ХМАО и пресс-службу окружной полиции с просьбой подтверждения данного факта. На момент публикации новости ответы получены не были.

Ранее URA.RU рассказало о задержании полицейского из Сургута. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по статьям получение взятки с вымогательством и посредничество в получении взятки.

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На полицейского из ХМАО завели уголовное дело за избиение задержанного. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Югре на полицейского возбудили дело за избиение задержанного. Задержанного доставили в больницу с множественными травмами», — говорится в сообщении telegram-канала. Доставленный в отделение полиции, задержанный устроил скандал. В ответ, офицер полиции нанес задержанному множественные телесные повреждения. В итоге на полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Корреспондентом URA.RU отправлены запросы в следственное управление следственного комитета ХМАО и пресс-службу окружной полиции с просьбой подтверждения данного факта. На момент публикации новости ответы получены не были. Ранее URA.RU рассказало о задержании полицейского из Сургута. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по статьям получение взятки с вымогательством и посредничество в получении взятки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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