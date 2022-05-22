СМИ: В ХМАО полицейского обвиняют в избиении задержанного

23 мая 2022 в 00:08 Размер текста - 17 +

По данным BAZA, в ХМАО задержан сотрудник полиции за избиение задержанного Фото: Владимир Андреев © URA.RU На полицейского из ХМАО завели уголовное дело за избиение задержанного. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Югре на полицейского возбудили дело за избиение задержанного. Задержанного доставили в больницу с множественными травмами», — говорится в сообщении telegram-канала. Доставленный в отделение полиции, задержанный устроил скандал. В ответ, офицер полиции нанес задержанному множественные телесные повреждения. В итоге на полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Корреспондентом URA.RU отправлены запросы в следственное управление следственного комитета ХМАО и пресс-службу окружной полиции с просьбой подтверждения данного факта. На момент публикации новости ответы получены не были. Ранее URA.RU рассказало о задержании полицейского из Сургута. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по статьям получение взятки с вымогательством и посредничество в получении взятки.

На полицейского из ХМАО завели уголовное дело за избиение задержанного. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Югре на полицейского возбудили дело за избиение задержанного. Задержанного доставили в больницу с множественными травмами», — говорится в сообщении telegram-канала. Доставленный в отделение полиции, задержанный устроил скандал. В ответ, офицер полиции нанес задержанному множественные телесные повреждения. В итоге на полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Корреспондентом URA.RU отправлены запросы в следственное управление следственного комитета ХМАО и пресс-службу окружной полиции с просьбой подтверждения данного факта. На момент публикации новости ответы получены не были. Ранее URA.RU рассказало о задержании полицейского из Сургута. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по статьям получение взятки с вымогательством и посредничество в получении взятки.