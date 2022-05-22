Курганский военнослужащий погиб на Украине

Стало известно о гибели еще одного военнослужащего из Курганского района на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общественная организация воинов запаса «Феникс» сообщила о гибели военнослужащего из Курганского района Ярослава Симакова в ходе спецоперации по освобождению Донбасса. Информация размещена на странице шадринской организации в соцсети «ВКонтакте».

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 19 мая 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк, воспитанник нашего клуба, Симаков Ярослав», — написано в сообщении. Прощание с военнослужащим состоится 24 мая.

Ярослав Симаков погиб при исполнении своего воинского долга Фото: VK, ОО воинов запаса «ФЕНИКС»

РФ проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, она предотвратила украинскую атаку на Донбасс.