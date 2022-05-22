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20 мая 2022

Курганский военнослужащий погиб на Украине

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, сапоги, похороны, солдат
Стало известно о гибели еще одного военнослужащего из Курганского района на Украине Фото:

Общественная организация воинов запаса «Феникс» сообщила о гибели военнослужащего из Курганского района Ярослава Симакова в ходе спецоперации по освобождению Донбасса. Информация размещена на странице шадринской организации в соцсети «ВКонтакте».

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 19 мая 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк, воспитанник нашего клуба, Симаков Ярослав», — написано в сообщении. Прощание с военнослужащим состоится 24 мая.

Ярослав Симаков погиб при исполнении своего воинского долга
Фото:

РФ проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, она предотвратила украинскую атаку на Донбасс.

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Общественная организация воинов запаса «Феникс» сообщила о гибели военнослужащего из Курганского района Ярослава Симакова в ходе спецоперации по освобождению Донбасса. Информация размещена на странице шадринской организации в соцсети «ВКонтакте». «С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 19 мая 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк, воспитанник нашего клуба, Симаков Ярослав», — написано в сообщении. Прощание с военнослужащим состоится 24 мая. РФ проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, она предотвратила украинскую атаку на Донбасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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