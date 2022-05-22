Курганский военнослужащий погиб на Украине

Стало известно о гибели еще одного военнослужащего из Курганского района на Украине
Общественная организация воинов запаса «Феникс» сообщила о гибели военнослужащего из Курганского района Ярослава Симакова в ходе спецоперации по освобождению Донбасса. Информация размещена на странице шадринской организации в соцсети «ВКонтакте».
«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 19 мая 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк, воспитанник нашего клуба, Симаков Ярослав», — написано в сообщении. Прощание с военнослужащим состоится 24 мая.
Ярослав Симаков погиб при исполнении своего воинского долга
РФ проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, она предотвратила украинскую атаку на Донбасс.
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