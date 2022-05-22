В Кургане сообщили о гибели молодого контрактника на Украине

На Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Курганской области, выпускник катайской школы Илья Степанов, выбравший для себя службу по контракту. Информация размещена в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте».
«Он, неся службу в рядах армии по контракту, погиб, как мужчина, как настоящий воин, в ходе спецоперации по освобождению женщин, детей, стариков Донбасса и Украины от притеснений неонацистами», — написано в сообщении. Илья Степанов родился и вырос в Катайске. Прощание пройдет 23 мая в 13 часов в местной школе искусств.
О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса были названы основными целями.
По утверждению близких, Илья Степанов был воспитан на подвигах дедов и прадедов, которые так же, не щадя своих жизней, сражались с нацизмом
Фото: VK, «Шадринск — часть России»
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На Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Курганской области, выпускник катайской школы Илья Степанов, выбравший для себя службу по контракту. Информация размещена в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте». «Он, неся службу в рядах армии по контракту, погиб, как мужчина, как настоящий воин, в ходе спецоперации по освобождению женщин, детей, стариков Донбасса и Украины от притеснений неонацистами», — написано в сообщении. Илья Степанов родился и вырос в Катайске. Прощание пройдет 23 мая в 13 часов в местной школе искусств. О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса были названы основными целями.