Соловьев обвинил европейских политиков в нацизме. Видео

23 мая 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев обвинил в нацизме Жозепа Борреля, Олафа Шольца и других Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телеведущий Владимир Соловьев обвинил в нацизме высокопоставленных европейских политиков. Среди них — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. «[Нацизм — это] сама фраза [канцлера Германии Олафа] Шольца о том, что „геноцид русских в Донбассе — это смешно“. Ничего хуже ни один европейский политик не говорил! Я буду повторять это каждую передачу, пока Шольц на коленях не будет молить за это прощения! Если для этой цели мы должны будем оказаться в Берлине „с культурной миссией“, значит, мы должны будем оказаться в Берлине», — отметил журналист на канале «Соловьев LIVE». По его мнению, высказывания премьера Польши Матеуша Моравецкого, главы немецкого МИДа Анналены Бербок «о необходимости уничтожения русского мира» также подпадают под элементы нацизма. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию Украины. Ранее военный историк Юрий Кнутов заявлял, что националистическое стремление Запада подтверждает «градус русофобии, который превысил все мыслимые размеры». Также он считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается возродить нацизм.

Телеведущий Владимир Соловьев обвинил в нацизме высокопоставленных европейских политиков. Среди них — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. «[Нацизм — это] сама фраза [канцлера Германии Олафа] Шольца о том, что „геноцид русских в Донбассе — это смешно“. Ничего хуже ни один европейский политик не говорил! Я буду повторять это каждую передачу, пока Шольц на коленях не будет молить за это прощения! Если для этой цели мы должны будем оказаться в Берлине „с культурной миссией“, значит, мы должны будем оказаться в Берлине», — отметил журналист на канале «Соловьев LIVE». По его мнению, высказывания премьера Польши Матеуша Моравецкого, главы немецкого МИДа Анналены Бербок «о необходимости уничтожения русского мира» также подпадают под элементы нацизма. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию Украины. Ранее военный историк Юрий Кнутов заявлял, что националистическое стремление Запада подтверждает «градус русофобии, который превысил все мыслимые размеры». Также он считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается возродить нацизм.