Военный историк заявил о попытке Зеленского возродить нацизм

Владимир Зеленский пытается возродить нацизм в новой форме, считает Юрий Кнутов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Публикация символики фашистской Германии президента Украины Владимира Зеленского в День Победы является попыткой возродить нацизм в новой форме. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский опубликовал в своем telegram-канале фото украинского военного с фашистской символикой. Такое же изображение опубликовало Минобороны Украины в Twitter.

«На самом деле это все реваншизм, попытки возродить нацизм в новой форме и под новым флагом. Киевский режим этого не скрывает, Запад пока еще пытается рядиться в одежды демократии», — заявил Юрий Кнутов в интервью RT. Очевидно, что понятие «либерального фашизма» оправдано, добавил он.

По словам историка, националистическое стремление Запада подтверждает «градус русофобии, который превысил все мыслимые размеры». «Ничего удивительного в этом нет, просто Зеленский позволяет себе делать то, чего западные политики пока стесняются. Но я думаю, что в ближайшее время они от этой „скромности“ откажутся и мы увидим истинное лицо либерального фашизма», — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что на Украине решили перенести празднование Дня Победы. В освобожденном от украинских националистов Мариуполе впервые за восемь лет отпраздновали 9 Мая.

Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и националистических батальонов. На данный момент российская армия освободила значительные районы ДНР и ЛНР, Херсонская и большая часть Запорожской области также контролируются ВС РФ Мариуполь освободили в конце апреля этого года.

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