22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

Поклонники из Самары соблазнили Клаву Коку презервативом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
25-летняя певица выступила в Самаре на «Студвесне» Фото:

После концерта в Самаре певице из Екатеринбурга Клаве Коке (Клавдия Высокова) подарили бейсболку, в которую был вшит презерватив. К нему четыре поклонника прикрепили на бумаге свои номера. Артистка не растерялась и позвонила по одному из них, а видео разговора выложила у себя в соцсетях.

«Парни сегодня подарили такой подарочек, и здесь [на презервативе] написано „Клава, мы тебя ждем“. Как думаете, позвонить им или нет?» — обратилась певица к подписчикам. Дальше идет сторис, на котором Клава Кока звонит по одному из номеров. На том конце провода несколько парней сначала не верят, что им действительно звонит Клава Кока, а потом признаются ей в любви.

«Ахаха, мы мило на самом деле поболтали, я спросила, почему там четыре номера и всего один [презерватив]. Но я это не снимала, поэтому можете предложить свои версии», — добавила певица. Клава Кока — 25-летняя певица из Екатеринбурга. Ранее URA.RU рассказывало, что певица решила раскрыть свой личный номер телефона преданным фанатам.

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После концерта в Самаре певице из Екатеринбурга Клаве Коке (Клавдия Высокова) подарили бейсболку, в которую был вшит презерватив. К нему четыре поклонника прикрепили на бумаге свои номера. Артистка не растерялась и позвонила по одному из них, а видео разговора выложила у себя в соцсетях. «Парни сегодня подарили такой подарочек, и здесь [на презервативе] написано „Клава, мы тебя ждем“. Как думаете, позвонить им или нет?» — обратилась певица к подписчикам. Дальше идет сторис, на котором Клава Кока звонит по одному из номеров. На том конце провода несколько парней сначала не верят, что им действительно звонит Клава Кока, а потом признаются ей в любви. «Ахаха, мы мило на самом деле поболтали, я спросила, почему там четыре номера и всего один [презерватив]. Но я это не снимала, поэтому можете предложить свои версии», — добавила певица. Клава Кока — 25-летняя певица из Екатеринбурга. Ранее URA.RU рассказывало, что певица решила раскрыть свой личный номер телефона преданным фанатам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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