Поклонники из Самары соблазнили Клаву Коку презервативом. Видео

23 мая 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

25-летняя певица выступила в Самаре на «Студвесне» Фото: Владимир Андреев © URA.RU После концерта в Самаре певице из Екатеринбурга Клаве Коке (Клавдия Высокова) подарили бейсболку, в которую был вшит презерватив. К нему четыре поклонника прикрепили на бумаге свои номера. Артистка не растерялась и позвонила по одному из них, а видео разговора выложила у себя в соцсетях. «Парни сегодня подарили такой подарочек, и здесь [на презервативе] написано „Клава, мы тебя ждем“. Как думаете, позвонить им или нет?» — обратилась певица к подписчикам. Дальше идет сторис, на котором Клава Кока звонит по одному из номеров. На том конце провода несколько парней сначала не верят, что им действительно звонит Клава Кока, а потом признаются ей в любви. «Ахаха, мы мило на самом деле поболтали, я спросила, почему там четыре номера и всего один [презерватив]. Но я это не снимала, поэтому можете предложить свои версии», — добавила певица. Клава Кока — 25-летняя певица из Екатеринбурга. Ранее URA.RU рассказывало, что певица решила раскрыть свой личный номер телефона преданным фанатам.

После концерта в Самаре певице из Екатеринбурга Клаве Коке (Клавдия Высокова) подарили бейсболку, в которую был вшит презерватив. К нему четыре поклонника прикрепили на бумаге свои номера. Артистка не растерялась и позвонила по одному из них, а видео разговора выложила у себя в соцсетях. «Парни сегодня подарили такой подарочек, и здесь [на презервативе] написано „Клава, мы тебя ждем“. Как думаете, позвонить им или нет?» — обратилась певица к подписчикам. Дальше идет сторис, на котором Клава Кока звонит по одному из номеров. На том конце провода несколько парней сначала не верят, что им действительно звонит Клава Кока, а потом признаются ей в любви. «Ахаха, мы мило на самом деле поболтали, я спросила, почему там четыре номера и всего один [презерватив]. Но я это не снимала, поэтому можете предложить свои версии», — добавила певица. Клава Кока — 25-летняя певица из Екатеринбурга. Ранее URA.RU рассказывало, что певица решила раскрыть свой личный номер телефона преданным фанатам.