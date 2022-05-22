В Германии предложили пойти на конфликт НАТО с Турцией

Реджеп Тайип Эрдоган не одобряет вступление новых членов в НАТОФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
НАТО стоит «рискнуть конфликтом» с Турцией из-за ее нежелания одобрить вступление Швеции и Финляндии в альянс. Об этом заявил журналист Максимилиан Попп в статье для немецкого издания Der Spiegel.
«Поэтому НАТО должно положить конец попыткам шантажа [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана не только по существенным, но и по стратегическим причинам: в противном случае это создаст опасный прецедент. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом. Президент Хорватии Зоран Миланович уже чувствует себя воодушевленным, чтобы выдвинуть требования о его одобрении вступления Швеции и Финляндии в НАТО», — пишет Попп.
По его словам, Эрдоган в последнее время вел себя как «двойной агент». Турция, будучи членом НАТО, покупала у России оружие и угрожала военными действиями партнеру по альянсу — Греции, высказался журналист. Автор отметил, что Эрдоган не хочет вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за желания получить что-то взамен на свое согласие. Турция требует снять ограничения на поставки вооружения и экстрадировать в страну сторонников запрещенной Рабочей партии Курдистана. Журналист считает, что из-за экономического кризиса в стране Эрдоган опасается проиграть на выборах в следующем году. В связи с этим Попп предполагает, что президент Турции будет проявлять еще большую «наглость» по отношению к Западу, но не «порвет с НАТО» из-за зависимости экономики страны.
Ранее Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО, но Турция пока выступает против этого. Эрдоган заявлял, что не поддержит эту идею, если Швеция и Финляндия не покажут солидарность с Турцией. По его словам, Анкара не одобряет вступление из-за «поддержки терроризма» в этих странах. Из-за этого в США предложили исключить Турцию из альянса. С такой инициативой выступил президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс. Бывший представитель Турции в НАТО, отставной генерал Наим Бабюроглу считает, что Анкара еще 20 лет может мешать вступлению стран в организацию. Россия видит угрозу в расширении НАТО на восток, цитируют «Дни.ру» президента РФ Владимира Путина.
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НАТО стоит «рискнуть конфликтом» с Турцией из-за ее нежелания одобрить вступление Швеции и Финляндии в альянс. Об этом заявил журналист Максимилиан Попп в статье для немецкого издания Der Spiegel. «Поэтому НАТО должно положить конец попыткам шантажа [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана не только по существенным, но и по стратегическим причинам: в противном случае это создаст опасный прецедент. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом. Президент Хорватии Зоран Миланович уже чувствует себя воодушевленным, чтобы выдвинуть требования о его одобрении вступления Швеции и Финляндии в НАТО», — пишет Попп. По его словам, Эрдоган в последнее время вел себя как «двойной агент». Турция, будучи членом НАТО, покупала у России оружие и угрожала военными действиями партнеру по альянсу — Греции, высказался журналист. Автор отметил, что Эрдоган не хочет вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за желания получить что-то взамен на свое согласие. Турция требует снять ограничения на поставки вооружения и экстрадировать в страну сторонников запрещенной Рабочей партии Курдистана. Журналист считает, что из-за экономического кризиса в стране Эрдоган опасается проиграть на выборах в следующем году. В связи с этим Попп предполагает, что президент Турции будет проявлять еще большую «наглость» по отношению к Западу, но не «порвет с НАТО» из-за зависимости экономики страны. Ранее Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО, но Турция пока выступает против этого. Эрдоган заявлял, что не поддержит эту идею, если Швеция и Финляндия не покажут солидарность с Турцией. По его словам, Анкара не одобряет вступление из-за «поддержки терроризма» в этих странах. Из-за этого в США предложили исключить Турцию из альянса. С такой инициативой выступил президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс. Бывший представитель Турции в НАТО, отставной генерал Наим Бабюроглу считает, что Анкара еще 20 лет может мешать вступлению стран в организацию. Россия видит угрозу в расширении НАТО на восток, цитируют «Дни.ру» президента РФ Владимира Путина.