Турция сможет мешать Финляндии вступить в НАТО еще 20 лет

22 мая 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Турция должна использовать свое право вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО хоть 20 лет Фото: depositphotos.com Турция 20 лет сможет использовать свое право вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО, если это потребуется. Об этом заявил экс-представитель Турции в альянсе, отставной генерал Наим Бабюроглу. «США, вынашивающие планы окружения России с севера Балтики. Поэтому, учитывая стремление США и поощрение этих стран к присоединению к НАТО, Турция в этом вопросе прежде всего должна вести диалог с США. Даже если это займет 20 лет, Турция должна использовать свое право вето по вопросу вступления в НАТО Швеции и Финляндии», — сказал он в интервью газете «Сезджу». Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Турция выступила против членства этих стран в альянсе. Единственным путем одобрения этого решения от Турция, по словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, является явное проявление солидарности. Президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс позже призвал исключить Турцию из альянса, а также назвал политику Анкары «шантажом».

Турция 20 лет сможет использовать свое право вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО, если это потребуется. Об этом заявил экс-представитель Турции в альянсе, отставной генерал Наим Бабюроглу. «США, вынашивающие планы окружения России с севера Балтики. Поэтому, учитывая стремление США и поощрение этих стран к присоединению к НАТО, Турция в этом вопросе прежде всего должна вести диалог с США. Даже если это займет 20 лет, Турция должна использовать свое право вето по вопросу вступления в НАТО Швеции и Финляндии», — сказал он в интервью газете «Сезджу». Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Турция выступила против членства этих стран в альянсе. Единственным путем одобрения этого решения от Турция, по словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, является явное проявление солидарности. Президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс позже призвал исключить Турцию из альянса, а также назвал политику Анкары «шантажом».