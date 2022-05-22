Турция сможет мешать Финляндии вступить в НАТО еще 20 лет

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Клипарт depositphotos.com, флаг турции, эрдоган реджеп
Турция должна использовать свое право вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО хоть 20 лет Фото:

Турция 20 лет сможет использовать свое право вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО, если это потребуется. Об этом заявил экс-представитель Турции в альянсе, отставной генерал Наим Бабюроглу.

«США, вынашивающие планы окружения России с севера Балтики. Поэтому, учитывая стремление США и поощрение этих стран к присоединению к НАТО, Турция в этом вопросе прежде всего должна вести диалог с США. Даже если это займет 20 лет, Турция должна использовать свое право вето по вопросу вступления в НАТО Швеции и Финляндии», — сказал он в интервью газете «Сезджу».

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Турция выступила против членства этих стран в альянсе. Единственным путем одобрения этого решения от Турция, по словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, является явное проявление солидарности. Президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс позже призвал исключить Турцию из альянса, а также назвал политику Анкары «шантажом».

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Турция 20 лет сможет использовать свое право вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО, если это потребуется. Об этом заявил экс-представитель Турции в альянсе, отставной генерал Наим Бабюроглу. «США, вынашивающие планы окружения России с севера Балтики. Поэтому, учитывая стремление США и поощрение этих стран к присоединению к НАТО, Турция в этом вопросе прежде всего должна вести диалог с США. Даже если это займет 20 лет, Турция должна использовать свое право вето по вопросу вступления в НАТО Швеции и Финляндии», — сказал он в интервью газете «Сезджу». Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Турция выступила против членства этих стран в альянсе. Единственным путем одобрения этого решения от Турция, по словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, является явное проявление солидарности. Президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс позже призвал исключить Турцию из альянса, а также назвал политику Анкары «шантажом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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