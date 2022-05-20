В США хотят исключить Турцию из НАТО из-за Финляндии и Швеции

21 мая 2022 в 08:57 Размер текста - 17 +

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото: Официальный сайт Президента РФ Турцию необходимо исключить из Североатлантического альянса, потому что она враждебно настроена к этой организации. Такое мнение высказал президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс. «Турция была очень хорошим союзником НАТО до 2002 года, но последние 20 лет она была очень плохим союзником. Я не думаю, что Турция входит в НАТО и говорю об этом уже 10 лет», — отметил он в беседе с журналистами телеканала TVP World. Пайпс добавил, что Турция проводит агрессивную политику, которая направлена против Североатлантического альянса. Он назвал политику Турции «шантажом», послав государство «к России или Китаю». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко высказался против вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Он рекомендовал делегациям из этих государств «не утруждать себя» поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на их членство в НАТО. Отмечается также, что власти Турции подготовили досье, где изложена позиция страны и ее требования в отношении по этому вопросу, пишет «Газета Кемерова». При этом Соединенные Штаты Америки намерены ратифицировать вступление Финляндии в НАТО до осени, сообщил конгрессмен Митч Макконнелл. Информацию приводят « Невские новости ».

Турцию необходимо исключить из Североатлантического альянса, потому что она враждебно настроена к этой организации. Такое мнение высказал президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс. «Турция была очень хорошим союзником НАТО до 2002 года, но последние 20 лет она была очень плохим союзником. Я не думаю, что Турция входит в НАТО и говорю об этом уже 10 лет», — отметил он в беседе с журналистами телеканала TVP World. Пайпс добавил, что Турция проводит агрессивную политику, которая направлена против Североатлантического альянса. Он назвал политику Турции «шантажом», послав государство «к России или Китаю». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко высказался против вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Он рекомендовал делегациям из этих государств «не утруждать себя» поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на их членство в НАТО. Отмечается также, что власти Турции подготовили досье, где изложена позиция страны и ее требования в отношении по этому вопросу, пишет «Газета Кемерова». При этом Соединенные Штаты Америки намерены ратифицировать вступление Финляндии в НАТО до осени, сообщил конгрессмен Митч Макконнелл. Информацию приводят «Невские новости».