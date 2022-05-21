Эрдоган назвал главное препятствие для принятия Финляндии в НАТО

21 мая 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Эрдоган обвинил Швецию и Финляндию в поддержке терроризма Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает против членства Швеции и Финляндии в НАТО из-за того, что эти страны поддерживают террористов. Об этом он заявил в ходе встречи с главами государств и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. «В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО. Однако вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на членство, заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции, особенно к борьбе с терроризмом», — приводит заявление Эрдогана турецкий телеканал NTV. Ранее Эрдоган рекомендовал делегациям из Швеции и Финляндии «не утруждать себя» поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на их членство в НАТО. Он заявил, что Анкара не поддержит принятие этих стран в альянс. Он объяснял это санкциями этих стран против Турции. Эрдоган также обвинил Швецию и Финляндию в том, что они отказались выдать 30 человек, которых Анкара обвиняет в терроризме. В частности, разногласия Турции, Швеции и Финляндии связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает против членства Швеции и Финляндии в НАТО из-за того, что эти страны поддерживают террористов. Об этом он заявил в ходе встречи с главами государств и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. «В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО. Однако вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на членство, заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции, особенно к борьбе с терроризмом», — приводит заявление Эрдогана турецкий телеканал NTV. Ранее Эрдоган рекомендовал делегациям из Швеции и Финляндии «не утруждать себя» поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на их членство в НАТО. Он заявил, что Анкара не поддержит принятие этих стран в альянс. Он объяснял это санкциями этих стран против Турции. Эрдоган также обвинил Швецию и Финляндию в том, что они отказались выдать 30 человек, которых Анкара обвиняет в терроризме. В частности, разногласия Турции, Швеции и Финляндии связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО.