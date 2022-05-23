Еще один российский банк запускает аналог Google Pay

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Планируется, что к сервису смогут подключать карты любых банков Фото:

«Тинькофф — банк» запускает собственный кошелек для оплаты покупок Tinkoff Pay. На старте с его помощью можно будет оплачивать покупки в онлайн-магазинах, позже функционал расширится, рассказал вице-президент банка и руководитель сервиса «Тинькофф кассы» Сергей Хромов в интервью РБК.

«По своему функционалу Tinkoff Pay напоминает Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Также в него будут внедрены платежные сервисы из экосистемы «Тинькофф», — сообщает РБК.

Tinkoff Pay будет запускаться поэтапно в течение года. Сейчас для пользователей сервиса доступна оплата в более 30 тысяч интернет-магазинов, которые имеют эквайринг от «Тинькофф кассы». В дальнейшем пользователям Tinkoff Pay станет доступна оплата оффлайн. Для этого в сервис внедрят NFC-технологию.

Ранее несколько российских банков сообщили, что разработают собственные аналоги Apple Pay и Google Pay. Иностранные сервисы ограничили возможность использования в своих приложениях российских карт с начала марта.

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«Тинькофф — банк» запускает собственный кошелек для оплаты покупок Tinkoff Pay. На старте с его помощью можно будет оплачивать покупки в онлайн-магазинах, позже функционал расширится, рассказал вице-президент банка и руководитель сервиса «Тинькофф кассы» Сергей Хромов в интервью РБК. «По своему функционалу Tinkoff Pay напоминает Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Также в него будут внедрены платежные сервисы из экосистемы «Тинькофф», — сообщает РБК. Tinkoff Pay будет запускаться поэтапно в течение года. Сейчас для пользователей сервиса доступна оплата в более 30 тысяч интернет-магазинов, которые имеют эквайринг от «Тинькофф кассы». В дальнейшем пользователям Tinkoff Pay станет доступна оплата оффлайн. Для этого в сервис внедрят NFC-технологию. Ранее несколько российских банков сообщили, что разработают собственные аналоги Apple Pay и Google Pay. Иностранные сервисы ограничили возможность использования в своих приложениях российских карт с начала марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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