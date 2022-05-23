Еще один российский банк запускает аналог Google Pay

Планируется, что к сервису смогут подключать карты любых банков Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Тинькофф — банк» запускает собственный кошелек для оплаты покупок Tinkoff Pay. На старте с его помощью можно будет оплачивать покупки в онлайн-магазинах, позже функционал расширится, рассказал вице-президент банка и руководитель сервиса «Тинькофф кассы» Сергей Хромов в интервью РБК.

«По своему функционалу Tinkoff Pay напоминает Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Также в него будут внедрены платежные сервисы из экосистемы «Тинькофф», — сообщает РБК.

Tinkoff Pay будет запускаться поэтапно в течение года. Сейчас для пользователей сервиса доступна оплата в более 30 тысяч интернет-магазинов, которые имеют эквайринг от «Тинькофф кассы». В дальнейшем пользователям Tinkoff Pay станет доступна оплата оффлайн. Для этого в сервис внедрят NFC-технологию.

Ранее несколько российских банков сообщили, что разработают собственные аналоги Apple Pay и Google Pay. Иностранные сервисы ограничили возможность использования в своих приложениях российских карт с начала марта.