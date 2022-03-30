Банки в России запустят альтернативу Apple Pay и Google Pay

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Деньги. Курган, виза, платежная система, банковская карта, карта, эпл пэй, apple pay, viza
Российские банки готовятся к внедрению СБПэй Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские банки готовятся к внедрению отечественной замены сервисов Apple Pay и Google Pay, которые отключили из-за антироссийских санкций. Большинство крупных банков запустит возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля.

«Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать Систему быстрых платежей для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в СБПэй привязываются банковские счета клиентов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московский кредитный банк.

Отмечается, что «Почта банк» завершает подключение к сервису в самое ближайшее время. Сервис также готовятся запустить Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС Банк», банк «Дом.РФ» и Промсвязьбанк.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, платежные системы Visa и MasterCard заявили о приостановке работы в России, пишет Pravda.Ru. Компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России.

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Российские банки готовятся к внедрению отечественной замены сервисов Apple Pay и Google Pay, которые отключили из-за антироссийских санкций. Большинство крупных банков запустит возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля. «Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать Систему быстрых платежей для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в СБПэй привязываются банковские счета клиентов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московский кредитный банк. Отмечается, что «Почта банк» завершает подключение к сервису в самое ближайшее время. Сервис также готовятся запустить Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС Банк», банк «Дом.РФ» и Промсвязьбанк. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, платежные системы Visa и MasterCard заявили о приостановке работы в России, пишет Pravda.Ru. Компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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