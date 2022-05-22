Доходы начальника тюменского управления МЧС упали почти в 2 раза

23 мая 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

В 2021 году начальник ГУ МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян заработал на 2 млн меньше, чем в 2020 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Начальник ГУ МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян в 2021 году заработал 2 млн 624 тыс. рублей. Такие данные указаны в декларации, опубликованной на официальном сайте ведомства. При этом, по итогам 2020 года доходы Хачатряна составили 4 млн 149 тыс. рублей. «Хачатрян А. А., начальник Главного управления. Декларированный годовой доход — 2 264 996 рублей. Объектов недвижимости, находящихся в собственности, не имеет», — указано в декларации, опубликованной на официальном сайте МЧС. Доходы супруги Хачатряна, по сравнению с 2020 годом, выросли в 4,5 раза. В 2020 — м она заработала 585 тыс. рублей. По итогам 2021 года декларированный доход супруги начальника ГУ МЧС по Тюменской области составил 2 млн 923 тыс. рублей. «Объектов недвижимости, находящихся в собственности, не имеет. Владеет автомобилем Mercedes С-200», — указано в декларации тюменки. Ранее URA.RU писало о том, что в 2021 году мэр Тобольска Максим Афанасьев заработал более 6,2 млн рублей. Доходы главы Тюмени Руслана Кухарука оказались чуть скромнее и составили за тот же период 6,1 млн рублей.

Начальник ГУ МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян в 2021 году заработал 2 млн 624 тыс. рублей. Такие данные указаны в декларации, опубликованной на официальном сайте ведомства. При этом, по итогам 2020 года доходы Хачатряна составили 4 млн 149 тыс. рублей. «Хачатрян А. А., начальник Главного управления. Декларированный годовой доход — 2 264 996 рублей. Объектов недвижимости, находящихся в собственности, не имеет», — указано в декларации, опубликованной на официальном сайте МЧС. Доходы супруги Хачатряна, по сравнению с 2020 годом, выросли в 4,5 раза. В 2020 — м она заработала 585 тыс. рублей. По итогам 2021 года декларированный доход супруги начальника ГУ МЧС по Тюменской области составил 2 млн 923 тыс. рублей. «Объектов недвижимости, находящихся в собственности, не имеет. Владеет автомобилем Mercedes С-200», — указано в декларации тюменки. Ранее URA.RU писало о том, что в 2021 году мэр Тобольска Максим Афанасьев заработал более 6,2 млн рублей. Доходы главы Тюмени Руслана Кухарука оказались чуть скромнее и составили за тот же период 6,1 млн рублей.