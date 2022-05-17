Мэр Тобольска оказался самым богатым среди своих коллег в регионе. Топ доходов

18 мая 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Максим Афанасьев заработал более 6,2 млн рублей в 2021 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Мэр Тобольска Максим Афанасьев заработал более 6,2 млн рублей в 2021 году. Декларации градоначальников опубликованы на сайте правительства Тюменской области. Афанасьев оказался самым богатым среди мэров тюменских городов. Согласно декларации, глава Тобольска заработал 6,219 млн рублей. Из них — 500 тыс. рублей мэр заработал на продаже доли в нежилом строении. Как и годом ранее, Афанасьеву принадлежат квартира (164 кв. м.) и еще одна доля в нежилом имуществе. А вот квартира площадью 362 кв. м. перешла в собственность несовершеннолетней дочери чиновника. Ездит Афанасьев на автомобиле Mercedes-Benz GL 400 и на мотоцикле Honda GL 1800. Мэр Тюмени Руслан Кухарук за прошлый год заработал 6,1 млн рублей. Имущество чиновника не изменилось — он по-прежнему не владеет недвижимостью, но пользуется двумя квартирами площадью 80,5 и 144,5 кв. м. (последняя принадлежит его жене). В автопарке Кухарука — Volkswagen Touareg и автоприцеп. Декларации опубликовали и другие главы городов Тюменской области. В целом топ чиновников по доходам выглядит так: мэр Тобольска Максим Афанасьев — 6,219 млн рублей;

мэр Тюмени Руслан Кухарук — 6,1 млн рублей;

мэр Ишима Федор Шишкин — 4,014 млн рублей;

глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова — 3,196 млн рублей;

мэр Ялуторовска Вячеслав Смелик — 3,169 млн рублей. Ранее агентство писало о доходах председателя избиркома Тюменской области Игоря Халина. Он заработал в 2021 году больше любого из мэров — 9,38 млн рублей.

Мэр Тобольска Максим Афанасьев заработал более 6,2 млн рублей в 2021 году. Декларации градоначальников опубликованы на сайте правительства Тюменской области. Афанасьев оказался самым богатым среди мэров тюменских городов. Согласно декларации, глава Тобольска заработал 6,219 млн рублей. Из них — 500 тыс. рублей мэр заработал на продаже доли в нежилом строении. Как и годом ранее, Афанасьеву принадлежат квартира (164 кв. м.) и еще одна доля в нежилом имуществе. А вот квартира площадью 362 кв. м. перешла в собственность несовершеннолетней дочери чиновника. Ездит Афанасьев на автомобиле Mercedes-Benz GL 400 и на мотоцикле Honda GL 1800. Мэр Тюмени Руслан Кухарук за прошлый год заработал 6,1 млн рублей. Имущество чиновника не изменилось — он по-прежнему не владеет недвижимостью, но пользуется двумя квартирами площадью 80,5 и 144,5 кв. м. (последняя принадлежит его жене). В автопарке Кухарука — Volkswagen Touareg и автоприцеп. Декларации опубликовали и другие главы городов Тюменской области. В целом топ чиновников по доходам выглядит так: Ранее агентство писало о доходах председателя избиркома Тюменской области Игоря Халина. Он заработал в 2021 году больше любого из мэров — 9,38 млн рублей.