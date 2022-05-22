Замруководителя пермского СК опередил по доходам своего шефа

Дмитрий Анащенко увеличил свой доход в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Дмитрий Анащенко увеличил свой доход по итогам 2021 года. В сведениях о доходах, расходах и имуществе, размещенных на сайте управления, указано, что его доход составил 7 203 734,91 рубля. Это больше, чем у руководителя пермского СК Дениса Головкина, который в прошлом году заработал больше 4,6 млн рублей.

«Заместитель руководителя управления Анащенко Д. С. — 7203734,91 рубля», — указано на сайте СУ СК по Пермскому краю. В 2020 году доход Анащенко составлял 4,9 млн рублей. Зампрокурора также имеет автомобиль Mercedes-Benz (модель не уточняется) и пользуется квартирой площадью 123 квадратных метра.

Доходы остальных заместителей руководителя пермского СК заметно меньше. Так, первый заместитель Головкина, генерал-майор юстиции Валерий Сафонов, получил доход в размере 3 301 358,67 рублей. Ему принадлежат квартира (78,3 кв. м.), два земельных участка (19 и 877 кв. м.) и два гаражных бокса. В графе «транспортные средства» Сафонов указал легковой автомобиль Mitsubishi Outlander.

Доход Чингиса Мушараева за год сократился и составил 3 032 726,54 рублей (по итогам 20202 года — 3,6 млн рублей). В его собственности также имеются две квартиры (28 и 81 кв м.).