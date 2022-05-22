Новый руководитель СК по Пермскому краю раскрыл свои доходы

Годовой доход Дениса Головкина превысил 4,6 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин за 2021 год получил доход свыше 4,6 млн рублей. Сведения о доходах, расходах и имуществе руководства СУ СКР по Прикамью размещены на сайте ведомства.

«Руководитель следственного управления Головкин Д. В. — 4 608 588,89 рублей», — отмечается на сайте. Головкину также принадлежит квартира площадью 91 кв. м. (общая долевая собственность), легковые автомобили Kia Sportage и Daewoo Matiz. Доход супруги руководителя пермского СК за 2021 год составил 2 761 409 рублей.

Денис Головкин был назначен на пост руководителя СУ СКР по Пермскому краю в марте 2022 года. До этого ведомством в статусе «и.о.» руководил генерал-майору юстиции Валерий Сафонов.