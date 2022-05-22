Капитан вывел солдат из-под огня, но сам получил смертельное ранение (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбуржец, капитан артиллерийского реактивного дивизиона «Град» Иван Марин погиб во время спецоперации на Украине. 31-летний офицер со школьной скамьи мечтал стать военным и защищать родину, рассказала URA.RU Елена Столярова, директор гимназии № 176, которую закончил молодой человек.

«Иван был замечательным, ответственным, хорошим молодым человеком, он закончил у нас девять классов, поступил в техникум, потом учился в артиллерийском училище. Еще со школы мечтал о военной карьере, это был его осознанный выбор. Говорил: «Есть такая профессия — родину защищать», — рассказала Елена Столярова.

Иван Марин учился отлично и в гимназии, и в военном училище. За блестящие результаты в учебе он удостаивался чести принять участие в параде Победы на Красной площади. «Иван погиб в ходе ответного артиллерийского огня под Волновахой. Он там свой дивизион выводил из-под ответного огня. Сам от полученных ранений скончался», — рассказал один из одноклассников офицера. У погибшего остались жена и сын.

Спецоперация России на Украине была начата в конце февраля. Перед российскими военными стоит задача — защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет. На прошлой неделе с территории «Азовстали» вышли и сдались в плен все националисты. Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал это переломным моментом в спецоперации на Украине.

Фото: соцсети

Фото: соцсети