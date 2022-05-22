Соратница Шумкова заработала больше всех в правительстве региона

Руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи отчиталась о доходах за 2021 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи заработала больше всех чиновников в региональном правительстве. Ее доход за 2021 год составил 7,9 млн рублей. Декларации чиновников опубликованы на официальном сайте правительства.

«Куташи О.А. Декларируемый годовой доход — 7 965 584 рублей. Учтены компенсация за неиспользованный отпуск, доходы от продажи имущества и банковских вкладов», — указано в опубликованной декларации. В собственности у руководителя аппарата губернатора квартира (69,2 кв.м), гараж и два нежилых помещения. В автопарке имеются легковые автомобили Nissan Qashqai и Ford Focus, снегоход.

На втором месте по доходам в правительстве Курганской области находится замгубернатора Константин Ермаков. За прошлый год его доход составил 6,5 млн рублей. У чиновника в собственности есть гараж и легковой автомобиль Volkswagen Tiguan. На третьем — заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина. Чиновница указала доход в 5,8 млн рублей. Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов задекларировал 5,7 млн рублей. Заместитель губернатора Курганской области — руководитель регионального представительства при правительстве России Андрей Алексеев указал за прошлый год 5,6 млн рублей дохода.

URA.RU писало, что Куташи работала под руководством губернатора Курганской области Вадима Шумкова еще в правительстве Тюменской области. В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области она занимала должность помощника замгубернатора. После назначения Шумкова врио губернатора Курганской области в 2018 году Куташи перешла работать в правительство региона.

Ранее URA.RU сообщало, что о доходах за прошлый год отчиталась глава Кургана Елена Ситникова. Ее доход составил 3,9 млн рублей.