Австрийский ученый расскажет уральцам о новой вакцине от COVID-19

Австрийский ученый Рудольф Валента расскажет о разработках новой вакцины от ковида Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международный медицинский симпозиум стартует в Екатеринбурге. Представит доклад о новой вакцине против коронавирусной инфекции ученый мирового уровня, профессор Венского медицинского университета. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского государственного медуниверситета (УГМУ).

«Международный симпозиум „Создание новых вакцин против аллергии на пыльцу трав и SARS-CoV-2 и иммунопрофилактика COVID-19“ пройдет в Екатеринбурге. Представит доклад о новой вакцине против коронавирусной инфекции ученый мирового уровня, профессор аллергологии Центра патофизиологии, инфектологии и иммунологии Венского медицинского университета Рудольф Валента. Мероприятие стартует на площадке УГМУ», — сказано в сообщении.

Также перед ученым сообществом выступит академик РАН, заведующий лабораторией иммунопатологии Института молекулярной медицины им. И.М.Сеченова, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии им. Н.В. Склифосовского Александр Караулов. Он осветит проблему иммунопрофилактики COVID-19 тяжелого течения. Симпозиум посвящен актуальным проблемам клинической иммунологии в период пандемии новой коронавирусной инфекции, а также созданию вакцин для иммунопрофилактики COVID-19 и пыльцевой аллергии.

Ранее URA.RU писало, что заведующий научной лабораторией Клиники костно-суставной инфекции (гнойной остеологии) НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Анатолий Судницын выступил на научно-практическом форуме в городе Маскат (Оман). Коллегам с Ближнего Востока он представил научные разработки Центра Илизарова по лечению пациентов с остеомиелитом голеностопного сустава, а также авторские методики при лечении диабетической стопы.