Суд продлил срок ареста для сотрудницы челябинского минобра

Женщина обвиняется в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советский районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для начальника контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации образования министерства образования Челябинской области Елены Морданенко, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Женщина ранее была задержана сотрудниками УФСБ региона по подозрению в получении взяток.

«Мера пресечения продлена 23 мая на один месяц — до 24.06.2022. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

В прокуратуре Советского района Челябинска URA.RU сообщили, что обвиняемая не возражала против продления домашнего ареста. Ранее в отношении женщины возбудили три уголовных дела о получении взяток на общую сумму в 700 тыс. рублей. За подношения она, как считает следствие, в период 2019—2021 годов оказывала покровительство предпринимателю в заключении контрактов на поставку офисной техники.

Уголовные дела возбуждены по материалам Контрольно-счетной палаты региона при оперативном сопровождении УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. В пресс-службе следственного управления СК России по области информацию пока не комментируют.