США не могут направить имущество РФ на нужды Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Законы США запрещают подобные действия Фото:

Законы США не позволяют конфисковать арестованное российское имущество и направить его на нужды Украины. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Дженнет Йеллен во время пресс-конференции на полях министерской встречи G7.

«Это [конфискация] не разрешено законом в США. Другие страны тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», — заявила она. Слова Йеллен приводит РИА «Новости».

Новость дополняется

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Законы США не позволяют конфисковать арестованное российское имущество и направить его на нужды Украины. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Дженнет Йеллен во время пресс-конференции на полях министерской встречи G7. «Это [конфискация] не разрешено законом в США. Другие страны тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», — заявила она. Слова Йеллен приводит РИА «Новости». Новость дополняется
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...