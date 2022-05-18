США не могут направить имущество РФ на нужды Украины

Законы США запрещают подобные действия
Законы США не позволяют конфисковать арестованное российское имущество и направить его на нужды Украины. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Дженнет Йеллен во время пресс-конференции на полях министерской встречи G7.
«Это [конфискация] не разрешено законом в США. Другие страны тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», — заявила она. Слова Йеллен приводит РИА «Новости».
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