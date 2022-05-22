Глава курганской колонии заработал больше своего начальника

Начальник ИК-1 Андрей Амельченко заработал в 2021 году 4 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

В Курганской области начальник ИК-1 Андрей Амельченко в 2021 году обогнал по полученным доходам главу УФСИН региона Михаила Мачушкина. Данная информация размещена на сайте ФСИН России.

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. <…> Амельченко А.А. Декларированный годовой доход (руб.): 4 003 699,52. <…> Мачушкин М.В. Декларированный годовой доход (руб.): 2 597 083,86», — указано в документе, размещенном на сайте.

Амельченко принадлежат жилой дом и участок площадью 110 и 1000 квадратных метров соответственно. Также в декларации указано, что у него есть автомобили Nissan, Reno и Hyundai. Его супруге принадлежит только квартира площадью 33,6 квадратных метра, а ее доходы в прошлом году составили 788,5 тыс. рублей.

Глава областного УФСИН владеет жилым домом и участком площадью 103,4 и 1700 квадратных метров соответственно и автомобилем Toyota. У его жены есть доля в квартире, площадь которой 73,7 кв. м, гараж (22,7 кв. м) и квартира (60,1 кв. м). В 2021 году она заработала 716,6 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в 2021 году руководитель следственного управления СК России по Курганской области Богдан Францишко заработал больше, чем в 2020 году. Его доход превысил 4,23 млн рублей.