Главный курганский следователь отчитался о росте доходов

Богдан Францишко отчитался о годовом доходе в 4,23 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Руководитель следственного управления СК России по Курганской области Богдан Францишко по итогам 2021 года задекларировал доход, превышающий 4,23 млн рублей. Это немного выше, чем в 2020 году. Декларации руководства регионального СУ СК опубликованы на сайте ведомства.

«Францишко Богдан Валерьевич, руководитель следственного управления. Декларированный годовой доход 4 239 649,44 рубля», — указано в сведениях о доходах и об имуществе лиц, замещающих должности в СУ СК по Курганской области за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. По итогам 2020 года он декларировал доход в 4,18 млн рублей.

В собственности Францишко, как и год назад, числятся земельный участок, жилой дом площадью 163,8 кв.м и гараж. У его супруги есть машина Toyota RAV4. По итогам 2021 года она задекларировала доход в 302,4 тысячи рублей. Годом ранее ее доходы были значительно выше — 1,89 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2021 года Ларису Францишко избрали зампредседателя областного избиркома. До этого она была заместителем руководителя аппарата Курганской областной думы.

Заместитель руководителя следственного управления Максим Козлачков отчитался о годовом доходе в 3,664 млн рублей. Это меньше, чем было по итогам 2020 года (4,263 млн рублей). Как и год назад, у Козлачкова есть автомобиль Volkswagen Tiguan, половина земельного участка и половина жилого дома площадью 110 кв.м, квартира, доли еще в двух квартирах и гараж.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Курганской области Андрей Назаров по итогам 2021 года отчитался о доходе более 4,12 млн рублей. Доходы прокурора Кургана Виталия Долгушина оказались выше и составили 4,6 млн рублей.

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