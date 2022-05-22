Предприниматель из ХМАО шьет одежду на замену ушедшим брендам

Дизайнер Анна Тарасенко из Излучинска (Нижневартовский район ХМАО) предлагает замену ушедшим из-за санкций с российского рынка товарам. Женщина шьет детскую одежду под личным брендом ANI WEAR и планирует первую поставку одежды на маркетплейс.
«Планируем выходить на маркетплейс, отшивать одежду с нашим брендом ANI WEAR и поставлять. На данный момент рассматриваем OZON. Скорее всего, первая отгрузка будет в июле—августе. Если все получится, то появится возможность расширить штат сотрудников. Надеюсь, бренд займет свою нишу», — сказала Тарасенко в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Она добавила, что на данный момент работает с клиентами через социальные сети. «В Излучинске и Нижневартовске основная база клиентов. Но к нам обращаются и из Москвы, Санкт-Петербурга». Тарасенко планирует сдавать в аренду швейное место, а также проводить мастер-классы по пошиву одежды. Женщина уже получила знак качества «Сделано в Югре». Она также вошла в число лучших бизнесменов региона.
Уход зарубежных компаний с российского рынка позволил местным производителям занять их места на рынках сбыта. Также бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на Украине, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.
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Дизайнер Анна Тарасенко из Излучинска (Нижневартовский район ХМАО) предлагает замену ушедшим из-за санкций с российского рынка товарам. Женщина шьет детскую одежду под личным брендом ANI WEAR и планирует первую поставку одежды на маркетплейс. «Планируем выходить на маркетплейс, отшивать одежду с нашим брендом ANI WEAR и поставлять. На данный момент рассматриваем OZON. Скорее всего, первая отгрузка будет в июле—августе. Если все получится, то появится возможность расширить штат сотрудников. Надеюсь, бренд займет свою нишу», — сказала Тарасенко в разговоре с корреспондентом URA.RU. Она добавила, что на данный момент работает с клиентами через социальные сети. «В Излучинске и Нижневартовске основная база клиентов. Но к нам обращаются и из Москвы, Санкт-Петербурга». Тарасенко планирует сдавать в аренду швейное место, а также проводить мастер-классы по пошиву одежды. Женщина уже получила знак качества «Сделано в Югре». Она также вошла в число лучших бизнесменов региона. Уход зарубежных компаний с российского рынка позволил местным производителям занять их места на рынках сбыта. Также бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на Украине, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.