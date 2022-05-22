Предприниматель из ХМАО шьет одежду на замену ушедшим брендам

23 мая 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Дизайнер из ХМАО шьет одежду с личным брендом для региона и за его пределами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Дизайнер Анна Тарасенко из Излучинска (Нижневартовский район ХМАО) предлагает замену ушедшим из-за санкций с российского рынка товарам. Женщина шьет детскую одежду под личным брендом ANI WEAR и планирует первую поставку одежды на маркетплейс. «Планируем выходить на маркетплейс, отшивать одежду с нашим брендом ANI WEAR и поставлять. На данный момент рассматриваем OZON. Скорее всего, первая отгрузка будет в июле—августе. Если все получится, то появится возможность расширить штат сотрудников. Надеюсь, бренд займет свою нишу», — сказала Тарасенко в разговоре с корреспондентом URA.RU. Она добавила, что на данный момент работает с клиентами через социальные сети. «В Излучинске и Нижневартовске основная база клиентов. Но к нам обращаются и из Москвы, Санкт-Петербурга». Тарасенко планирует сдавать в аренду швейное место, а также проводить мастер-классы по пошиву одежды. Женщина уже получила знак качества «Сделано в Югре». Она также вошла в число лучших бизнесменов региона. Уход зарубежных компаний с российского рынка позволил местным производителям занять их места на рынках сбыта. Также бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на Украине, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.

Дизайнер Анна Тарасенко из Излучинска (Нижневартовский район ХМАО) предлагает замену ушедшим из-за санкций с российского рынка товарам. Женщина шьет детскую одежду под личным брендом ANI WEAR и планирует первую поставку одежды на маркетплейс. «Планируем выходить на маркетплейс, отшивать одежду с нашим брендом ANI WEAR и поставлять. На данный момент рассматриваем OZON. Скорее всего, первая отгрузка будет в июле—августе. Если все получится, то появится возможность расширить штат сотрудников. Надеюсь, бренд займет свою нишу», — сказала Тарасенко в разговоре с корреспондентом URA.RU. Она добавила, что на данный момент работает с клиентами через социальные сети. «В Излучинске и Нижневартовске основная база клиентов. Но к нам обращаются и из Москвы, Санкт-Петербурга». Тарасенко планирует сдавать в аренду швейное место, а также проводить мастер-классы по пошиву одежды. Женщина уже получила знак качества «Сделано в Югре». Она также вошла в число лучших бизнесменов региона. Уход зарубежных компаний с российского рынка позволил местным производителям занять их места на рынках сбыта. Также бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на Украине, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.