В ХМАО запустят экстремальное реалити-шоу

01 мая 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

20 участников будут выживать в тайге и бороться за победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО в августе планируется запуск реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Жителей округа приглашают принять участие, уже подано 425 заявок, сообщается на сайте шоу. «Тайга — это испытание для тех, кто хочет проверить свой характер в суровых условиях. Прием заявок на участие продлится до 1 мая, комиссией проекта будет отобрано 20 участников. Окончательный список будет определен до 20 мая. Время проведения — со 2 по 6 августа», — отмечается в сообщении. В течение пяти суток участники будут выживать в тайге, без связи с цивилизацией. Шоу будут снимать в Кондинском районе. Победитель получит 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что решение окружных властей о готовности снимать в Югре большое кино вызвало ажиотаж в кинематографической отрасли и среди обычных жителей. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила на кинофестивале «Дух огня». Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО в августе планируется запуск реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Жителей округа приглашают принять участие, уже подано 425 заявок, сообщается на сайте шоу. «Тайга — это испытание для тех, кто хочет проверить свой характер в суровых условиях. Прием заявок на участие продлится до 1 мая, комиссией проекта будет отобрано 20 участников. Окончательный список будет определен до 20 мая. Время проведения — со 2 по 6 августа», — отмечается в сообщении. В течение пяти суток участники будут выживать в тайге, без связи с цивилизацией. Шоу будут снимать в Кондинском районе. Победитель получит 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что решение окружных властей о готовности снимать в Югре большое кино вызвало ажиотаж в кинематографической отрасли и среди обычных жителей. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила на кинофестивале «Дух огня».