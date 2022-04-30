30 апреля 2022
29 апреля 2022
28 апреля 2022

В ХМАО запустят экстремальное реалити-шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
20 участников будут выживать в тайге и бороться за победу Фото:

В ХМАО в августе планируется запуск реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Жителей округа приглашают принять участие, уже подано 425 заявок, сообщается на сайте шоу.

«Тайга — это испытание для тех, кто хочет проверить свой характер в суровых условиях. Прием заявок на участие продлится до 1 мая, комиссией проекта будет отобрано 20 участников. Окончательный список будет определен до 20 мая. Время проведения — со 2 по 6 августа», — отмечается в сообщении.

В течение пяти суток участники будут выживать в тайге, без связи с цивилизацией. Шоу будут снимать в Кондинском районе. Победитель получит 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что решение окружных властей о готовности снимать в Югре большое кино вызвало ажиотаж в кинематографической отрасли и среди обычных жителей. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила на кинофестивале «Дух огня».

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В ХМАО в августе планируется запуск реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Жителей округа приглашают принять участие, уже подано 425 заявок, сообщается на сайте шоу. «Тайга — это испытание для тех, кто хочет проверить свой характер в суровых условиях. Прием заявок на участие продлится до 1 мая, комиссией проекта будет отобрано 20 участников. Окончательный список будет определен до 20 мая. Время проведения — со 2 по 6 августа», — отмечается в сообщении. В течение пяти суток участники будут выживать в тайге, без связи с цивилизацией. Шоу будут снимать в Кондинском районе. Победитель получит 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что решение окружных властей о готовности снимать в Югре большое кино вызвало ажиотаж в кинематографической отрасли и среди обычных жителей. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила на кинофестивале «Дух огня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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