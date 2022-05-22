Тюменский губернатор перераспределил обязанности среди замов

23 мая 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Александр Моор перераспределил обязанности заместителей после отставки вице-губернатора Сергея Сарычева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских назначена куратором по координации и контролю деятельности Управления делами правительства региона. Постановление об этом подписал губернатор Александр Моор. Кроме этого, были расширены полномочия Павла Белявского и Алексея Райдера, которые являются заместителями губернатора Тюменской области. «Координация и контроль деятельности Управления делами правительства Тюменской области возложены на вице-губернатора Тюменской области Ольгу Кузнечевских. Деятельность департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области будет координировать и контролировать заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер», — указано в постановлении, подписанном Моором. Из документа следует, что замгубернатора Павел Белявских будет отвечать за контроль деятельности департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, Комитета по делам национальностей и Главного управления специальных мероприятий. Также в его обязанности будет входить координация взаимодействия с Тюменской областной думой и силовыми структурами. Ранее URA.RU писало о том, что бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев 16 мая ушел в отставку. Долгое время он курировал всю внутреннюю политику в регионе.

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских назначена куратором по координации и контролю деятельности Управления делами правительства региона. Постановление об этом подписал губернатор Александр Моор. Кроме этого, были расширены полномочия Павла Белявского и Алексея Райдера, которые являются заместителями губернатора Тюменской области. «Координация и контроль деятельности Управления делами правительства Тюменской области возложены на вице-губернатора Тюменской области Ольгу Кузнечевских. Деятельность департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области будет координировать и контролировать заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер», — указано в постановлении, подписанном Моором. Из документа следует, что замгубернатора Павел Белявских будет отвечать за контроль деятельности департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, Комитета по делам национальностей и Главного управления специальных мероприятий. Также в его обязанности будет входить координация взаимодействия с Тюменской областной думой и силовыми структурами. Ранее URA.RU писало о том, что бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев 16 мая ушел в отставку. Долгое время он курировал всю внутреннюю политику в регионе.