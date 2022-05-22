Глава челябинского района, задержанный ФСБ, признался во взятке

Байдавлет Тайбергенов подтвердил, что получил взятку от представителя бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов, задержанный 23 мая сотрудниками УФСБ, на допросе признал факт получения взятки от представителя бизнеса. Об этом URA.RU cообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области уточнили, что сумма взятки составляла более миллиона рублей.

«В отношении главы Агаповского муниципального района возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). По данным следствия, в 2016—2018 годах подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме 1 млн рублей за совершение действий по заключению договоров аренды муниципального имущества», — рассказали в пресс-службе.

По данным источника URA.RU, пока чиновник задержан на 48 часов, по итогам проведения следственных действий будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Он допрошен в качестве подозреваемого. Факт получения взятки признал. Оперативное сопровождение уголовного дела, которое возбуждено и расследуется в Магнитогорске, осуществляет УФСБ по Челябинской области.