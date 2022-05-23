Дерипаска предупредил о «коллективной смерти» из-за ядерной войны

23 мая 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Олег Дерипаска вспомнил о трудах академика Сахарова о ядерной войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал вновь актуальной статью академика Андрея Сахарова под названием «Опасность термоядерной войны». О бессмысленности такого противостояния в понимании Сахарова предприниматель высказался в своем telegram-канале. «Коллективное самоубийство», как Сахаров называл любую ядерную войну — это явно не выход. Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича», — пишет Олег Дерипаска. В своем сообщении бизнесмен отметил исключительное понимание Сахаровым того, к каким последствиям приводит применение ядерного оружия. Также Олег Дерипаска отметил последовательность и принципиальность физика в выступлениях за мир. Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что заявление «ядерной пятерки» о недопустимости такой войны является принципиальной позицией России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила что, США распространяет ложную информацию о планах России по применению ядерного оружия, чтобы запугать свое население. Также первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев назвал условие при котором Россия может нанести ядерный удар.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал вновь актуальной статью академика Андрея Сахарова под названием «Опасность термоядерной войны». О бессмысленности такого противостояния в понимании Сахарова предприниматель высказался в своем telegram-канале. «Коллективное самоубийство», как Сахаров называл любую ядерную войну — это явно не выход. Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича», — пишет Олег Дерипаска. В своем сообщении бизнесмен отметил исключительное понимание Сахаровым того, к каким последствиям приводит применение ядерного оружия. Также Олег Дерипаска отметил последовательность и принципиальность физика в выступлениях за мир. Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что заявление «ядерной пятерки» о недопустимости такой войны является принципиальной позицией России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила что, США распространяет ложную информацию о планах России по применению ядерного оружия, чтобы запугать свое население. Также первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев назвал условие при котором Россия может нанести ядерный удар.