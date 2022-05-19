Захарова ответила на обвинения в использовании ядерного оружия РФ

19 мая 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Американские власти запугивают свое население фейками о России, считает Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Соединенных Штатов распространяют ложную информацию о планах России по применению ядерного оружия, чтобы запугать собственное население. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Обвиняя Россию в том, что якобы Москва может применить ядерное оружие на Украине, американцы преследуют целый ряд целей, но одна из них очевидна — запугать собственное население», — написала Захарова в Telegram. Кроме того, обвиняя Россию в планах по применению ядерного арсенала, американские СМИ могут готовить «информационную почву» для очередной провокации, считает Захарова. Однако, новая инсценировка может стать «апокалиптичной», отметила она. Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов объяснял, что Россия, согласно военной доктрине, не может нанести ядерной удар первой, сообщает «Национальная служба новостей». Он же рассказал о том, что президент РФ Владимир Путин имеет постоянный доступ к «ядерному чемоданчику», который фактически носят за ним морские офицеры. Американские СМИ начали распространять фейки о ядерном арсенале РФ в связи со спецоперацией на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация страны, отмечал он.

Власти Соединенных Штатов распространяют ложную информацию о планах России по применению ядерного оружия, чтобы запугать собственное население. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Обвиняя Россию в том, что якобы Москва может применить ядерное оружие на Украине, американцы преследуют целый ряд целей, но одна из них очевидна — запугать собственное население», — написала Захарова в Telegram. Кроме того, обвиняя Россию в планах по применению ядерного арсенала, американские СМИ могут готовить «информационную почву» для очередной провокации, считает Захарова. Однако, новая инсценировка может стать «апокалиптичной», отметила она. Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов объяснял, что Россия, согласно военной доктрине, не может нанести ядерной удар первой, сообщает «Национальная служба новостей». Он же рассказал о том, что президент РФ Владимир Путин имеет постоянный доступ к «ядерному чемоданчику», который фактически носят за ним морские офицеры. Американские СМИ начали распространять фейки о ядерном арсенале РФ в связи со спецоперацией на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация страны, отмечал он.