Депутат Госдумы: при каком условии Россия ударит ядерным оружием

Депутат Госдумы Алексей Журавлев объяснил, при каких условиях Россия применит ядерное оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия готова первой применить ядерные ракеты, если будет реальная угроза существованию страны. Об этом в интервью URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

«Россия может нанести первой ядерный удар. Это произойдет, если будет угроза существованию Российской Федерации», — пояснил Журавлев.

Более того, сегодня США делают все, чтобы началась Третья мировая война. «Только не на их территории. До ударов ядерными вооружениями они все же постараются не довести, но втянуть всю Европу в конфликт с Россией, разжечь ситуацию в Азии они постараются. На войну они смогут списать все свои проблемы, как уже это делали и в Первую мировую, и во Вторую мировую: они выходили из своего кризиса только благодаря войне в Европе», — заявил парламентарий.

Заместитель постоянного представитель России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что если для России возникнет критическая угроза, которая поставит под сомнение дальнейшее существование страны, правительство примет все возможные меры решения проблемы. Вплоть до применения ядерного оружия.