Названия блюд в новом меню концептуально не поменяются
Сеть ресторанов McDonald’s в России получит название Mс. При этом первая буква сохранит фирменное написание на вывесках заведений. Об этом сообщил источник в ресторанном бизнесе.
Новое название будет состоять из двух латинских букв Mс, сообщил инсайдер «Известий». Проект, по его словам, разработан, при участии материнской компании.
Ранее McDonald’s решили окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем сети стал предприниматель Александр Говор. В соцсетях уже успели обсудить варианты нового названия для популярной сети фастфуда, под которым она продолжит работу в июне.
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