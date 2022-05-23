СМИ озвучили новое название McDonald’s в России

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Названия блюд в новом меню концептуально не поменяются Фото:

Сеть ресторанов McDonald’s в России получит название Mс. При этом первая буква сохранит фирменное написание на вывесках заведений. Об этом сообщил источник в ресторанном бизнесе.

Новое название будет состоять из двух латинских букв Mс, сообщил инсайдер «Известий». Проект, по его словам, разработан, при участии материнской компании.

Ранее McDonald’s решили окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем сети стал предприниматель Александр Говор. В соцсетях уже успели обсудить варианты нового названия для популярной сети фастфуда, под которым она продолжит работу в июне.

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Сеть ресторанов McDonald’s в России получит название Mс. При этом первая буква сохранит фирменное написание на вывесках заведений. Об этом сообщил источник в ресторанном бизнесе. Новое название будет состоять из двух латинских букв Mс, сообщил инсайдер «Известий». Проект, по его словам, разработан, при участии материнской компании. Ранее McDonald’s решили окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем сети стал предприниматель Александр Говор. В соцсетях уже успели обсудить варианты нового названия для популярной сети фастфуда, под которым она продолжит работу в июне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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