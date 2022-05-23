СМИ озвучили новое название McDonald’s в России

23 мая 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Названия блюд в новом меню концептуально не поменяются Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сеть ресторанов McDonald’s в России получит название Mс. При этом первая буква сохранит фирменное написание на вывесках заведений. Об этом сообщил источник в ресторанном бизнесе. Новое название будет состоять из двух латинских букв Mс, сообщил инсайдер «Известий». Проект, по его словам, разработан, при участии материнской компании. Ранее McDonald’s решили окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем сети стал предприниматель Александр Говор. В соцсетях уже успели обсудить варианты нового названия для популярной сети фастфуда, под которым она продолжит работу в июне.

Сеть ресторанов McDonald’s в России получит название Mс. При этом первая буква сохранит фирменное написание на вывесках заведений. Об этом сообщил источник в ресторанном бизнесе. Новое название будет состоять из двух латинских букв Mс, сообщил инсайдер «Известий». Проект, по его словам, разработан, при участии материнской компании. Ранее McDonald’s решили окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем сети стал предприниматель Александр Говор. В соцсетях уже успели обсудить варианты нового названия для популярной сети фастфуда, под которым она продолжит работу в июне.