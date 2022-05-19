В соцсетях выбирают новое название уходящему из России McDonald’s. «Сытый нищий»

19 мая 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Ранее власти РФ уже предлагали сменить название McDonald’s на «У Дяди Вани» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российские пользователи в социальных сетях предлагают свои варианты названия, под которым будет работать сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. Ранее стало известно, что ей под новым брендом будет управлять предприниматель Александр Говор. Комментаторы предложили назвать сеть ресторанов «БешбарМАК», «Гудбай Америка» и «Сытый нищий». О том, что McDonald’s намерена окончательно уйти с российского рынка, ранее сообщало агентство Bloomberg. После стало известно, что рестораны продолжат работу в РФ, но под другим брендом. На российский бизнес McDonald’s претендовал, в том числе, родственник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который владел франшизой в УрФО. После компания объявила, что ресторанами в России будет управлять сибирский франчайзи Александр Говор. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже предлагал заменить McDonald’s ресторанами «У дяди Вани», передают «Дни.ру». Компания «Русское поле — Логистик» подавала заявку на регистрацию соответствующего товарного знака. Она включала в себя переделанный логотип McDonald’s — золотые арки, перевернутые так, чтобы получилась буква В, сообщает Life. Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Вконтакте Telegram Telegram Twitter Telegram Вконтакте Twitter Telegram

Российские пользователи в социальных сетях предлагают свои варианты названия, под которым будет работать сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. Ранее стало известно, что ей под новым брендом будет управлять предприниматель Александр Говор. Комментаторы предложили назвать сеть ресторанов «БешбарМАК», «Гудбай Америка» и «Сытый нищий». О том, что McDonald’s намерена окончательно уйти с российского рынка, ранее сообщало агентство Bloomberg. После стало известно, что рестораны продолжат работу в РФ, но под другим брендом. На российский бизнес McDonald’s претендовал, в том числе, родственник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который владел франшизой в УрФО. После компания объявила, что ресторанами в России будет управлять сибирский франчайзи Александр Говор. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже предлагал заменить McDonald’s ресторанами «У дяди Вани», передают «Дни.ру». Компания «Русское поле — Логистик» подавала заявку на регистрацию соответствующего товарного знака. Она включала в себя переделанный логотип McDonald’s — золотые арки, перевернутые так, чтобы получилась буква В, сообщает Life.