McDonald’s нашел нового владельца из России

19 мая 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

McDonald’s продает свой бизнес в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s продаст свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Об этом сообщили в пресс-релизе компании. «После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald’s объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», — цитирует РИА «Новости» пресс-релиз. Он будет управлять ресторанами под новым брендом. Компания Говора «ГиД» управляет 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. «Известия» со ссылкой на источники сообщают, что рестораны McDonald’s откроются в июле. Bloomberg ранее сообщил, что McDonald’s окончательно уходит с российского рынка. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о готовности поддержать сеть ресторанов быстрого питания в их переходе под руководство РФ. Ранее источники издания The Bell заявляли со ссылкой на источники, что ушедший бизнес выкупит родственник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, владеющий всеми франшизами корпорации в УрФО. Другой источник издания предполагал, что бизнес выкупит компания Говора. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s продаст свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Об этом сообщили в пресс-релизе компании. «После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald’s объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», — цитирует РИА «Новости» пресс-релиз. Он будет управлять ресторанами под новым брендом. Компания Говора «ГиД» управляет 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. «Известия» со ссылкой на источники сообщают, что рестораны McDonald’s откроются в июле. Bloomberg ранее сообщил, что McDonald’s окончательно уходит с российского рынка. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о готовности поддержать сеть ресторанов быстрого питания в их переходе под руководство РФ. Ранее источники издания The Bell заявляли со ссылкой на источники, что ушедший бизнес выкупит родственник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, владеющий всеми франшизами корпорации в УрФО. Другой источник издания предполагал, что бизнес выкупит компания Говора. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине.