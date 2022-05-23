Министр Кравцов предложил писать слово «Бог» с большой буквы

23 мая 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Ранее написание слов, касающихся религиозной сферы, не регулировалось Фото: Александр Елизаров © URA.RU Написание слова «Бог» предлагается закрепить с большой буквы. Такое заявление сделал на открытии XXX Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» глава министерства просвещения Сергей Кравцов. «Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово „Бог“ необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — сказал Кравцов. Глава министерства просвещения также отметил, что действующие правила русского языка были приняты в 1956 году. Они не регламентировали, каким образом писать слова из религиозной сферы. Новые правила, по словам Сергея Кравцова, уже рассмотрены и одобрены правительственной комиссией по русскому языку. Ее создали в августе 2021 года для рассмотрения и согласования основных правил русской орфографии. Ранее URA.RU сообщало, что министерство просвещения проводило масштабную реформу русского языка. Тогда ведомство выпустило свод обширный свод обновлений, над ним трудилась та же правительственная комиссия.

Написание слова «Бог» предлагается закрепить с большой буквы. Такое заявление сделал на открытии XXX Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» глава министерства просвещения Сергей Кравцов. «Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово „Бог“ необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — сказал Кравцов. Глава министерства просвещения также отметил, что действующие правила русского языка были приняты в 1956 году. Они не регламентировали, каким образом писать слова из религиозной сферы. Новые правила, по словам Сергея Кравцова, уже рассмотрены и одобрены правительственной комиссией по русскому языку. Ее создали в августе 2021 года для рассмотрения и согласования основных правил русской орфографии. Ранее URA.RU сообщало, что министерство просвещения проводило масштабную реформу русского языка. Тогда ведомство выпустило свод обширный свод обновлений, над ним трудилась та же правительственная комиссия.