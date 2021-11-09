Минпросвещение раскрыло детали реформы русского языка

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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, ручка, тетрадь, школа, уроки
Минпросвещения разработало проект об утверждении новых правил русской орфографии Фото:

Минпросвещения опубликовало полный свод новых правил русского языка, который анонсировали 9 ноября. В ведомстве отмечают, что свод правил будет доработан к концу 2021 года.

Свод правил русской орфографии опубликовало РИА «Новости». Среди новшеств в правилах русского языка, опубликованные в документе:

  • Множество новых слов. Среди них дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг;
  • Написание новых языковых единиц, речь идет о таких словах, как мини (мини-турнир), миди (миди-платье), видео (видеотехника), аудио (аудиотехника), медиа (медиахолдинг);
  • Обновлены правила написания буквы э: лэптоп, мэтр, пленэр, рэкет, рэп, Дэн Сяопин, Дэвис, Рэмбо, Сэлинджер, Блэр, Тэффи, Сэм, Мэриленд, Тайбэй;
  • Изменены многие устаревшие рекомендации по употреблению заглавных букв.

Также в своде объясняется правописание передача на письме гласных звуков и гласные не после шипящих и «ц». Помимо этого, уточняется правописание безударных гласных, безударные гласные в корнях и особенности написания отдельных корней.

Проект постановления правительства подготовило Минпросвещения РФ. В пояснительной записке к проекту отмечается, что в обществе назрело осознание необходимости наличия не только единого полного справочника, но и наличие теоретического обоснования принимаемых решений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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