Курганский вуз отказался от питерского застройщика бассейна

КГУ расторг контракт на строительство бассейна с застройщиком из Питера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганский государственный университет расторг контракт с питерским подрядчиком, который должен был заняться строительством бассейна в микрорайоне Заозерный. Об этом говорится на сайте госзакупок.

«Основанием расторжения контракта является односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Причина расторжения контракта: подрядчик не приступил к исполнению контракта. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчику начислена неустойка размером 1 211 152,50 рублей», — говорится в документе. В пресс-службе КГУ URA.RU подтвердили расторжение контракта.

Контракт на строительство бассейна в микрорайоне Заозерный был заключен в конце декабря 2021 года. Заказчиком выступил КГУ. По плану, длина чаши бассейна составит 25 метров, состоять он будет из шести дорожек. Максимальная глубина — 1,8 метра.

Ранее URA.RU писало о том, что контракт сроком до 29 октября 2022 года был заключен с единственным участником торгов — ООО «Стройиндустрия» из Санкт-Петербурга. Найти подрядчика на строительство бассейна в Заозерном удалось только с третьей попытки, когда начальную цену контракта увеличили с 237 млн до 242 млн рублей. В феврале губернатор Вадим Шумков пояснял, что строительство бассейна не начиналось, так как подрядчик запросил перерасчет сметы из-за роста цен на стройматериалы. 12 мая URA.RU сообщало о приезде в Курган бизнесмена, который строит проблемный бассейн. В областном управлении по физической культуре и спорту сообщали, что бассейн находится в стадии проработки.