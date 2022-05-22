Военком раскрыл, отправят ли тюменских срочников на спецоперацию

23 мая 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Солдаты — срочники не будут привлекаться к выполнению боевых задач Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты — срочники из Тюменской области не будут привлекаться к выполнению задач в условиях вооруженных конфликтов. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков. «В соответствии с приказом МО РФ от 27.04.2022 г. №250 ДСП „О привлечении военнослужащих Вооруженных Сил РФ к выполнению задач в условиях вооруженных конфликтов“ в районы вооруженных конфликтов привлекаются подразделения, комплектованные только военнослужащими по контракту», — сообщил Куличков в ответ на запрос агентства. Ранее тюменский военком рассказал о том, что средняя зарплата военнослужащих по контракту из Тюменской области, которые находятся в полевых условиях, составляет 200 тысяч рублей. Он добавил, что повышенная заработная плата включает в себя различные надбавки. Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке.

Солдаты — срочники из Тюменской области не будут привлекаться к выполнению задач в условиях вооруженных конфликтов. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков. «В соответствии с приказом МО РФ от 27.04.2022 г. №250 ДСП „О привлечении военнослужащих Вооруженных Сил РФ к выполнению задач в условиях вооруженных конфликтов“ в районы вооруженных конфликтов привлекаются подразделения, комплектованные только военнослужащими по контракту», — сообщил Куличков в ответ на запрос агентства. Ранее тюменский военком рассказал о том, что средняя зарплата военнослужащих по контракту из Тюменской области, которые находятся в полевых условиях, составляет 200 тысяч рублей. Он добавил, что повышенная заработная плата включает в себя различные надбавки. Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке.