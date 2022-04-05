Тюменский военком озвучил среднюю зарплату контрактников

Алексей Куличков заявил, что в полевых условиях контрактники получают около 200 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Средняя зарплата военнослужащих по контракту из Тюменской области, которые находятся в полевых условиях, составляет 200 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков.

«Я в среднем могу сказать, что это около трех окладов, и сумма составляет около двухсот тысяч. Зависит от должности, воинского звания. При выполнении задач, эта сумма увеличивается», — пояснил Куличков, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что эти данные актуальны для военнослужащих, которые находятся в полевых условиях. Вышеуказанная зарплата включает в себя различные надбавки. В том числе, за нахождение в полевом лагере, неиспользованные выходные и выполнение поставленных задач.

Как ранее указывало URA.RU, с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. В ней принимают участие только военнослужащие — контрактники. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта у границ Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала независимость Л/ДНР, и заключила с ними договор о дружбе. Документ включает в себя, в том числе, пункт о взаимной военной поддержке.